La verità su Marco Benassi. A fare chiarezza sull’assenza misteriosa del centrocampista è il Corriere di Verona oggi: “È una questione che resta aperta. Arrivato dalla Fiorentina, a luglio si era infortunato in viola e il suo recupero era stato ormai completato quando si è aggregato all’Hellas. Niente da fare: la ferita non si era cicatrizzata del tutto e il recupero di Benassi non si è ancora completato”, si legge. E non c’è ancora una data per il rientro.