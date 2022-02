L'eroe dei due mondi ha il volto e le fattezze da scugnizzo di Fabrizio Cammarata. Non Giuseppe Garibali, si rischierebbe la denuncia per sacriegio: ma quello che sta realizzando l'ex attaccante di Juventus, Verona e Pescara nella Terra dei Canguri, l'Australia, merita sicuramente menzione: partendo dalla panchina del Sulmona, squadra abruzzese di Eccellenza che è stato capace di portare alla conquista della Coppa Italia di categoria, fino al settore giovanile del Pescara, prima del trasferimento in Russia per guidare l'Under17 del Terek Groznyj e dell'approdo in Oman nello staff della Muscat Football Academy.



Poi la guida della Dinamo Tirana, nella seconda serie albanese, con la squadra imbattuta e prima in classifica, prma dell'Apolonia Fier, nella massima seri albanese, e del ruolo di assistente di Tony Popović sulla panchina australiana del Melbourne Victory, dove riesce a conquistare la Coppa d'Australia, il trofeo più ambito dai Socceroos.







@AleDigio89