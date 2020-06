Picart da Concepción del Uruguay, a 300 chilometri da Buenos Aires, Argentina. Parole e musica del centrale romano: “Ero un diciottenne, mentre lui era già un uomo.Quando ero un ragazzino della Lazio pendevo dalle sue labbra. Era anche un duro. L’ho rivisto recentemente: è diventato un fanatico religioso”.per via della moglie, Chamot inizia a giocare in patria, con la maglia del"orgullo canalla", come è soprannominato il club gialloblu.a 19 anni debutta nella massima serie, prima di diventare un titolare della squadra e mettere a segno tre reti in una sola stagione, tante per un giovane difensore. Ma c'è l'Italia nel suo destino: a novembre del 1990 infatti, per rinforzare il club che ai tempi oscillava tra Serie A e B: i due, all'epoca sconosciuti, faranno le fortune dei neroblù, tra campo e mercato.- Dopo tre stagioni in Toscana, nelle quali si abitua al calcio italiano, viene acquistato dalche diventerà uno dei suoi principali mentori. Di lui dirà:Ma la stagione in Puglia lo consacra definitivamente e lo fa balzare all'attenzione dei grandi club, seppur conLa grande stagione, con il Foggia che sfiora la Coppa Uefa, gli vale anchea fianco di idoli come Diego, che lo preferisce a Ciro Ferrara, per 5 miliardi di lire: titolare nella squadra biancoceleste dove è arrivato anche il maestro Zeman, si distingue sempre perrimediando tre cartellini rossi. La prima stagione a Roma gli vale il secondo posto in campionato, la seconda il terzo posto.prima dcon la maglia dell'Argentina. Con l'arrivo in panchina nella Lazio di Sven Gorane la concorrenza di Negro, Favalli e Pancaro, a fianco dell'inamovibile Nesta, Chamot perde un po' di fiducia e decide di lasciare l'Italia, per passare all', dopo aver comunque vinto la Coppa Italia.- In Spagna gioca con maggiore continuità e dopo solo una stagione e mezza, a 31 anni,, ma soprattutto vince, seppur da comprimario,La fine è ormai imminente: un'altra stagione in Spagna, nel, e una in patria, nel Rosario Central che lo ha lanciato.proprio nel club dove la sua lunga carriera è iniziata.- Ma oggiDopo aver iniziato la carriera da allenatore, comee come primo alviene nominato responsabile del settore giovanile delle Canallas, prima di ottenere il patentino di allenatore a Coverciano. Oggi è ila fianco di Ramon Diaz, della squadra paraguaiana de. Come libero e indipendente è sempre rimasto lui, con grinta e passione.@AleDigio89