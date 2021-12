Tutti coloro che sono nati negli anni 90' ricordano con piacereinterpretato dal cestista più forte di sempre,, il quale si unisce ae ai suoi amiciper sconfiggere gli alieni Monster in una partita di pallacanestro, dopo che questi ultimi rubano il talento dei migliori giocatori dell'NBA dell'epoca., che uscirà solamente sei anni dopo:denominatein occasione del periodo natalizio nel quale si tiene la sfida, affrontano i- Qualche mese prima infatti, in occasione del Natale, nasce l'idea di disputare, in concomitanza delle feste e delle pause dai vari campionati,Le Christmas Star, allenate dallo svedese Nilsarrivano dunque allo Stadio Giuseppe Meazza per una partita sensazionale, che richiama ancheLa proposta fu proprio di Silvioe della dirigenza rossonera, con l'idea di aiutare i più bisognosi, in- I beneficiari dell’incasso di quella sfida furonopaese africano distrutto da unaper la successione al dittatore Siad Barre, in carica dal 1969.e sotto l'organizzazione della, sponsor del Milan, che rimborsò a tutti i calciatori le spese per il viaggio, regalando poi ad ognuno un orologio Cartier e un set da televisione. Nonostante la diretta su Italia 1,che furono inviati sotto forma di generi alimentari nel Corno d'Africa.che per i primi 45' prestò i proprio stranieri ai rivali: il primo tempo si chiuse sull 1-0 per le Christmas Star, grazie alla rete dell'attaccante francesesu assist di Savicevic. Nella ripresa il Diavolo, rinfrancato dal ritorno dei propri giocatori, fece suo il match: segnaronoprima del pari del parmenseche fu vanificato dalle ulteriori reti diL'esperimento ebbe talmente successo che fucon gli incassi devoluti a Telethon. Ma vediamo le due formazioni, ricche di sorprese e chicche, e che fine hanno fatto i protagonisti di quella mitica prima sfida.si è ritirato dal mondo del calcio, gestisce una tabaccheria a Cesena.ambasciatore del Chelsea.vice allenatore del Genoaopinionista televisivo.si occupa di vino ed enoteche.commentatore televisivo.vice-presidente del Milangestisce una sala da biliardo a Carmagnola (TO).allenatore svincolato..: allenatore svincolato.presidente del settore tecnico della FIGC.assistente allenatore della nazionale italiana,ambasciatore del Milan.commentatore televisivo.preparatore dei portieri del Liverpool.procuratore sportivo.deceduto in seguito a una caduta in un fiume dell'isola thailandese di Koh Samui.allenatore dell'Al Rayyan, in Qatar.allenatore svincolato.dirigente svincolato.si sta riprendendo dopo alcuni seri problemi al cuore.procuratore sportivo.direttore sportivo dell'US Orléans.allenatore attualmente svincolato.allenatore attualmente svincolato.opinionista televisivo.presidente della Federcalcio montenegrina.tecnico e proprietario del Viitorul Costanza.si è ritirato dalla carriera di allenatore.ex allenatore e direttore sportivo, ritiratosi per motivi di salute.allenatore attualmente svincolato.ambasciatore del Bayern Monaco.allenatore degki Juniores del Campodarsego.ambasciatore per la UEFA.allenatore attualmente svincolato.: opinionista televisivo.presidente federazione croataallenatore attualmente svincolato.è deceduto nel 2007.@AleDigio89