Il Palermo sull'ottovolante con il "4-2-4": Ezio Glerean non può essere ricordato solamente come uno dei tanti allenatori "divorati" dalla fame di risultati di Maurizio Zamparini sulla panchina rosanero. Il tecnico di San Michele al Tagliamento è infatti il primo visionario in grado di portare avanti la teoria del modulo iper spregiudicato dal punto di vista offensivo, con il quale tra l'altro fece la fortuna del Cittadella, dove ha costruito il suo vero e proprio miracolo sportivo.



LA FORTUNA DEL CITTADELLA E L''ARANCIA MECCANICA' - In Veneto infatti, da tecnico di una squadra che aveva al massimo lottato per la salvezza, riesce a ottenere prima la promozione dalla Serie C2 alla Serie C1, poi vince i playoff che lanciano i granata alla storica promozione in Serie B: ma quello che stupiva era il modulo "all'olandese" del tecnico, che si ispirava a Rinus Michels, ideatore e teorico dell'Arancia Meccanica, la nazionale Oranje del 1974. Talmente visionario da essere notato proprio da Zamparini, che lo chiama dapprima al Venezia in Serie B e poi al Palermo, nella nuova società dell'imprenditore friulano, dove lo trasferisce con il blocco dei giocatori scelti tra i veneti.



IL TRAVASO DA VENEZIA E IL 4-2-4 - Sembra l'inizio di un sogno sportivo: prima stagione in Sicilia per Zamparini, che dopo aver rilevato il club da Franco Sensi, fa sognare i tifosi rosanero, affidandosi al direttore sportivo Rino Foschi. Il nuovo presidente manda via l'allenatore designato Roberto Pruzzo, per scegliere proprio Glerean: la sessione estiva del calciomercato fu famosa per il "travaso" che vide dodici calciatori del Venezia. Ma a stupire è il modulo scelto dal nuovo tecnico, il 4-2-4, che con calciatori tecnici come Asta e Zauli sulle fasce e centravanti possenti come Maniero, Di Napoli e La Grotteria davanti sembra poter regalare gol e spettacolo.



LA FINE DEL SOGNO E IL PRIMO ESONERO DI ZAMPARINI A PALERMO: CHE FINE HA FATTO GLEREAN? - In realtà è l'inizio della fine: la favola non sboccia mai. Glerean, fautore di un calcio spettacolo, dopo un precampionato altalenante e una brutta prestazione contro il Chievo, alla prima giornata di campionato perde contro l’Ancona per 4-2 e viene subito messo in discussione. Il Palermo fatica sfiorando anche la zona retrocessione e Zamparini compie a ottobre il suo primo esonero sulla panchina rosanero, puntando prima su Daniele Arrigoni e poi su Nedo Sonetti per chiudere la stagione al sesto posto. Ma che fine ha fatto Glerean? Nel 2017 è tornato ad allenare dopo oltre 7 anni, ripartendo dall'Eccellenza, dalla Marosticense, dove aveva iniziato la carriera da allenatore 29 anni prima: ora allena in Promozione, e l'Olanda di Cruijff è lontanissima.



