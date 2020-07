dellaè felice solo a metà, la prima, mentre. Nel 1991 infatti il fallimento porta il club venetoma proprio nel momento più nero della sua storia, la squadra risorge grazie a un nuovo presidente. L'uomo d'affari Giovannirileva la proprietà e la nomina Treviso Foot-Ball Club 1993, così la squadra riesce a compiereMa il vero momento d'oro arriva: il Treviso viene infattial posto del Genoa e del Torino squalificati, per la prima volta nella propria storia. E questa è la parte bella.- La parte brutta invece consiste nel modo in cui si sviluppò quella stagione: in precedenza la squadra,aveva fatto sognare la città. Tuttavia: lae lai sono le basi di una stagione estremamente deludente.e l'impossibilità di cominciare la stagione tra le mura amiche del Tenni condannano il Treviso a cinque sconfitte già nelle prime cinque gare di A.Nonostantecome SamirAndreae Roberta, la proprietà non effettuò una campagna di rafforzamento all'altezza: il bomber doveva essere l'ex Milan Dinoche deluse le aspettative. Furono cambiati benNonostante l'arrivo nel mercato di gennaio di ChristianGianni, Matteodel regista belga Waltere del cavallo di ritorno Marco, acquistati dalper provare a salvare la categoria, la squadra viene matematicamenteRetrocessione che non venne evitata nemmeno in seguito alla: i veneti, ultimi in classifica, non beneficiarono del ripescaggio.Matteoè stato a lungo al centro dell'attenzione dei media, a causa dei problemi personali che lo hanno portato a un burrascoso divorzio dalla moglie Silvia Cantoro,.Samir: gioca nell'Inter, in Serie A.Adrianopreparatore dei portieri del Padova, in Serie C.Marcello: tecnico della formazione Primavera della Sampdoria.​Paolo Hernan: gioca nel Mantova, in Serie C.Andrea: tecnico del Crema, in Serie D.Alberto: allenatore della Deghi Calcio, squadra che milita nel campionato di Eccellenza Puglia[.: gioca ancora nel Brusque, nelle serie inferiori brasiliane.Stefano: tecnico della Berretti dell'Atalanta.​Carlos. gioca ancora nel Boston River, in Uruguay.William: tecnico del Cesena, in Serie C.@AleDigio89