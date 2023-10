Diego Pablofresco cinquantatreenneha coniato proprio in Sicilia il tipico modo di allenare che poi lo ha reso grande nell'esperienza all, portandolo a vincereMa soprattutto, è stato proprio nella città etnea che il Cholo ha capito che sarebbe potuto diventare un tecnico top, creando e imponendo, e lo fatto diventare inconfondibilmente un modello per i colleghi che scelgono di adottarevista raramente nel corso dell'intera storia del calcio.- Eppure nel 2011, quasi per sbaglio: la stagione inizia infatti con Marcocome allenatore, ma la squadra termina il girone d'andata a 21 punti, a soli +3 dalla zona retrocessione, così il club. Il Cholo fino a quel momento aveva lavorato da tecnico soltanto in patria, con le esperienze nel, nell'nele nel: il presidente Antoninoe l'amministratore delegato Pietrodecidono di affidargli la squadra, a lui e al suo storico vice German "Mono" Burgos, memori della grinta e della personalità di Simeone da giocatore, durante le esperienze italiane tra: una scelta nata come un azzardo contribuirà alla scoperta di uno dei migliori allenatori degli ultimi venti anni- Il suo esordio non è dei migliori dato chema nel seguito del campionato il Catania migliora le sue prestazioni eanche se particolarmente importante sonouna pagina storia per il calcio e la città etnea, e, che sancisce la non partecipazione dei giallorossi alla Champions League dell'anno seguente: l'Elefantino, simbolo della città siciliana, raggiunge idi cui 24 realizzati da Simeone in 18 partite e stabiliscebattendo quello di Sinisadella stagione precedente.sono tanti i protagonisti di una stagione che entra di diritto nell'epica del calcio siciliano e italiano.una sorta di nazionale biancoceleste trapiantata nell'isola della Trinacria., capitano nonché calciatore che con la maglia del Catania ha realizzato più gol in partite di campionato, ben 58, e in Serie A . Una parentesi che dura poco, come il volo di una farfalla e come tutte le cose belle:ce l'ha voluta regalare proprio, ex capitano e alfiere dell'da Champions di Gasperini. Non solo buoni ricordi: “Simeone mi faceva giocare come ala nel 4-3-3. Io ero abituato a fare il trequartista e dicevo: "Se faccio tutta la fascia mi stanco e non arrivo lucido in porta".Avevo 19 anni e rispondevo. Poi sono cambiato in meglio per fortuna e mi disse:Lo Monaco a Catania mi vide in Independiente-San Lorenzo con recuperi in fase difensiva e mi prese per fare il tridente con Mascara e Maxi Lopez".Tomasgioca ancora, nel Viktovice, terza serie ceca.Marianogioca ancora, nell'Estudiantes, massima serie argentina.Andreapreparatore dei portieri del Sangiuliano City, in Serie D.Alessandroallenatore attualmente svincolato, ultima esperienza a Bitonto.Nicolaslavora per l’agenzia di procuratori Quan Sports ManagementMatiassi è ritirato dal mondo del calcio e studia per diventare allenatore.Giovannicommissario tecnico della selezione di calcio della Sicilia.Giuseppegioca ancora, nell'Ascoli, in Serie BBlazej: gioca ancora, nello Jagiellonia, massima serie polacca.Pablo Sebastianconduce un programma radiofonico in Argentina.Christiantecnico della formazione Under13 della RomaCiro: direttore sportivo del settore giovanile dello Sporting Pietrasanta, squadra di Prima Categoria.Ezequielallenatore dell'Under 17 del Monza, padre dei calciatori dell'Inter in prestito ai brianzoli, Franco e Valentin.Ezequiel: gioca ancora, nel Barletta, in Serie D.Pablosi è ritirato dal mondo del calcio e qualche mese fa è stato denunciato per aggressione a un agente stradale in Argentina.Francescodirigente e brand ambassador del Catania.Marianoè rimasto a vivere a Catania ed è molto legato all'ambiente etneo.Cristian: gioca ancora, nell'Akragas, in Serie D.Alejandro: gioca ancora, nel Monza, in Serie A, ma è stato appena squalificato per due anni a causa di una sostanza dopante assunta al Siviglia.Adriantecnico del Torconca Cattolica, in Promozione.Raphaelgioca ancora, ma è svincolato.Simonegioca ancora, nel Lumezzane, in Serie C.Fabioè diventato giocatore di beach soccer.Marco: tecnico dell'Under 17 del Catania.Gonzalo: gioca ancora, nel Tristán Suárez, seconda serie argentina.ha acquistato il 50% del Birmingham City, squadra della seconda serie inglese, insieme all’uomo d’affari Paul RichardsonTakayuki: gioca ancora, nell'Akragas, in Serie D, e alleva coleotteri in Giappone.Gianvito: premiato dall'amministrazione comunale di Matera con un riconoscimento di cittadinanza.Diego Pablo: tecnico dell'Atletico Madrid, massima serie spagnola.@AleDigio89