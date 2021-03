rimane nell'immaginario pubblicoDallaallafino ad arrivare alla decisione di presentarsi in territorio transalpino con, dal preparatore all'ultimo dei giocatori. Colpa, o merito, diIncredibile a dirsi, visto gli ultimi recenti insuccessi, ma, nei quali la Romania se l’è giocata con le migliori squadre del mondo, la cosiddettadei Carpazi:persa solo ai rigori contro la Svezia di Andersson e Brolin. Ma soprattutto, iluno dei numeri 10 più forti di sempre, che assieme ad alcuni giovani promettenti, riuscì a dare lustro al calcio romeno, prima diQuella in Francia fu infatti l'ultima rassegna iridata a cui la Romania prese parte- Non da comparse, ma da assoluti protagonisti:Nonostante la sconfitta, quell’edizione è rimasta nella storia proprio grazie all'dopo aver battuto Colombia e Inghilterra, assicurandosi l’accesso alla fase successiva,per scommessa e per rafforzare lo spirito di squadra. In seguito l’allenatore Anghelrivelò che Tutto iniziò ad andare storto da quel momento:il laconico commento del tecnico, costretto dalla medesima scommessa, ex attaccante del Valencia match-winner contro la Colombia, è istrionico: "Dopo aver battuto l’Inghilterra, avevamo fatto tagliare i capelli all’allenatore. A quel punto, toccava a noi mantenere la promessa. Alla fine eravamo riusciti a convincere tutta la squadra. Così avevamo chiesto a un ragazzo in hotel di trovarci due parrucchieri che la sera prima della partita con la Tunisia avrebbero decolorato i capelli di tutti.I ragazzi che avevano i capelli più lunghi, tipo Lacatuș o Ilie Dumitrescu, erano davvero bizzarri con quel colore giallo paglierino".- Un problema anche per i commentatori, che non distinguevano più i calciatori tra di loro:di Francia ’98. I Tricolorii, alla settima partecipazione sulla scena Mondiale, contavano suAl ritorno a Bucarest, trovarono un’orda di tifosi pronti ad accoglierli in festa: vediamo che fine hanno fatto i protagonisti di quella incredibile storia.Bogdan: allenatore attualmente svincolato.Liviu: tecnico dell'Hermannstadt, massima seria romena.Dan: allenatore del Kayserispor, massima serie turca.Gheorgheallenatore, dirigente e presidente del Viitorul Costanza, massima serie romena.Dorinel: allenatore attualmente svincolato.Gheorgheprocuratore sportivo.: lavora nel settore degli affari legati al turismo ed al calcio ed è direttore sportivo della Steaua Bucarest.​Mariusallenatore attualmente svincolato.Viorelallenatore del Petrolul Poliesti, massima serie romena.Angelin politica tra le file del Partito Socialdemocratico rumeno.@AleDigio89