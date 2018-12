Come di consuetosi effettua unche hanno caratterizzato l'annata: al primo gruppo appartiene senza dubbio Cheickche dal gennaio 2018 fino al giugno del medesimo anno ha deliziato i tifosi delo e generalmente la platea della Serie A, salvo poi- Nato a Bamako, la capitale delcresce nelle giovanili delin patria prima di essere notato dale portato in Francia, dove debutta nel calcio che conta. I Girondini infatti lo girano in prestito all'in Ligue 2, dove debutta, mentre la seconda esperienza in prestito alnon termina altrettanto bene, anche a causa di guai fisici che lo depotenziano. L'anno seguente però rientra al Bordeaux, dove diventa undisputati con i Girondini mette a segno- Invece di provare a sfondare nel calcio che conta, accetta la cote dei turchi dell', che gli propongono unIn Turchia però Diabaté, rientrando ala metà stagione in prestito: in Francia il maliano torna a segnare con continuità, nonostante qualche acciacco di troppo. L'allenatore Philippeafferma: "Deve imparare a gestire le sue risorse fisiche, dà tutto e a volte non serve". A fine campionato torna in Turchia, ma le cose non migliorano: gioca una sola partita senza segnare, prima della, che decide di puntare su di lui su esplicita richiesta del tecnico- Arrivato nel Sannio in prestito dall'Osmanlispor nella freddezza generale, nonostante gli ottimi precedenti al Bordeaux,tipico, realizzanel match salvezza vinto contro il Crotone, prima di segnarenella vittoria interna per 3-0 sul Verona,Ma èad attirare su di lui gli elogi della stampa: in seguito a quelle due reti raggiunge, prima di segnarenel 2-2 in casa del Sassuolo.poi retrocesso in Serie B a fine anno.A 31 anni si pensava potesse avereforse l'ultima davvero importante della sua carriera nei campionati che contano. Ma la caratteristica del maliano, nazionale africana con cui ha vintoe ha ottenutonella competizione continentale, è sempre stata quella dinonostantedecide di ripartire di nuovo, questa volta daglidove sta comunque disputando un'ottima stagione, con 6 gol in 9 presenze. Eppure un po' di amaro in bocca per non averlo visto ancora nel nostro campionato resta:@AleDigio89