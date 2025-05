Che fine ha fatto? Dino Baggio, l'uomo di Sacchi: da Inter, incubo Juve e i goal azzurri al teatro e la dieta vegan

IL DEBUTTO NEL TORO, IL PRESTITO ALL'INTER E LA VITTORIA DELLA COPPA UEFA CON LA JUVE DA PROTAGONISTA - Dino muove i primi passi nel calcio a soli cinque anni sul campo di Tombolo, comune in provincia di Padova, prima di essere notato a 13 anni dagli scout del Torino, dove compie tutta la trafila delle giovanili e dove arriva a debuttare in Serie A, a sole 19 primavere, in un match contro l'Inter: centrocampista incontrista, abile recupera palloni e magistrale negli inserimenti, è in grado di giocare anche in difesa. Si guadagna subito i galloni di titolare e a fine anno viene acquistato dalla Juventus per 10 miliardi: il club bianconero però lo gira in prestito all'Inter per una stagione, prima di lanciarlo da titolare in campionato ma soprattutto nella conquista della Coppa Uefa contro il Borussia Dortmund. All'andata mette a segno il gol del pareggio, al ritorno realizza addirittura una doppietta, garantendo alla Vecchia Signora la vittoria del trofeo: il Parma di Nevio Scala lo corteggia e lo acquista per 14 miliardi.