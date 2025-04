Che fine ha fatto? Doni, da eroe e più odiato dell'Atalanta alla Croce bianca

SAMP, MAIORCA E IL RITORNO A BERGAMO DA SUPERMAN: RECORD DI GOL E CITTADINANZA ONORARIA - Nel 2003 lascia a malincuore Bergamo, ormai diventata casa sua, per trasferirsi alla Samp. dove però non riesce mai ad essere continuo, nelle due stagioni disputate, anche in seguito ad una serie di infortuni. Due stagioni dopo passa al Maiorca, nella Primera Division spagnola, in quella che sarà la sua unica esperienza estera. Il suo sogno però è ben chiaro, vuole tornare a giocare nell'Atalanta, e lo fa nel 2006, dopo la mitica frase che lo fa rientrare a Bergamo da supereroe: "Sono arrivato alla conclusione che per me questa è una maglia davvero speciale, quasi magica; forse la potrei scherzosamente avvicinare al costume che trasformava Clark Kent in Superman". Nella prima stagione dopo il ritorno, vissuta da capitano come quando era andato via, torna a segnare da attaccante, realizzando 13 reti nonostante le assenze per infortuni, giocando da trequartista dietro a Nicola Ventola o Riccardo Zampagna. Il 2008 è un anno storico per Doni a Bergamo: il 4 maggio, nel match contro il Livorno, diventa il miglior marcatore in Serie A della squadra bergamasca, superando Adriano Bassetto, mentre il 4 dicembre diventa cittadino benemerito, titolo assegnato per la prima volta a un calciatore.