Laha spesso affascinato gli addetti ai lavori e non solo:luminosa e ardente durantema effimera nel proseguimento della carriera, nella quale vienepiù per quanto dimostrato sul terreno di gioco.- In, 20 anni fa,fu capace diassieme ala nazionale dei Leoni di Terangae fino a pochi mesi fa, prima dellae compagni,calcistico, con l'akmé dellaSembrava l'inizio di una carriera da predestinato, è stato l'inizio del declino: il giovane El Hadji fu infatti, prima di finire nel dimenticatoio, anche a causa di diversi atteggiamenti sbagliati nella vita privata.- Si trattava di un talento che avrebbe potuto fare la storia della Premier League inglese, dopofucina di talenti, in seguito ad alcune stagioni positiveAveva capito sin da subito, quando si era trasferito da Dakar alla Francia, di avere il pallone nel destino: l'intera nazione sperava nella sua realizzazione, alla ricerca di un idolo calcistico.nello storico stadio di Highbury portarono Diouftecnico, dotato di grande personalità edfu lo spauracchio di nazionali molto più attrezzate, come appunto la Francia ma anche l'Uruguay e la Danimarca. Assist per Diop contro les Bleus e premio di miglior uomo in campo, una rassegna iridata da assoluto protagonista, tanto che- L'anno dopo vinse il premio di, prima didopo le partenze dei vari Anelka, Fowler e del Pallone D’Oro Michael Owen. Ma il senegalese, che non lo considerò mai minimamente e lo fece partire con destinazioneche dovettero però cederlo al Sunderland per soli 3 milioni di euro, a causa della crisi economica. Da ricordare ancheex compagno nei Reds che non lo aveva mai digerito.- Poi, doive vince la Scottish League Cup e la Scottish Premier League enella Championship inglese. Più che per le prestazioni in campo,spess, fratello dell’ex United Rio. Stesso discorso nel, dove si fece notare soprattutto per via diche, da ubriaco, aveva offeso pesantemente., nell'ultima germata per provare a rilanciarsi. Il ritiro è stata l'unica possibilità. Da qualche anno è membro dell'associazione African Fashion Gate enel proprio paese. Ma lo scanzonato ragazzo biondo che fece sognare il mondo con il suo Senegal nel 2002 non si è mai più visto.@AleDigio89