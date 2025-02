Che fine ha fatto? Fabio Bilica, dal rigore parato a Shevchenko col Venezia al carcere in Brasile

DAL BRASILE OLIMPICO ALLA GALERA - Tra il 1998 e il 2000 Bilica esordisce anche nella nazionale veredeoro, mettendo assieme ben 16 presenze e due reti con la maglia dell'Olimpica, con la quale disputò i giochi di Sidney 2000, a fianco di gente come Ronaldinho, Alex ed Edu. Dopo quattro anni in Veneto però decide di trasferirsi al Palermo, che nel frattempo era stato acquistato proprio da Zamparini. In Sicilia Bilica non si ambienta, così passa al Brescia prima e all'Ancona poi. Ma nel frattempo i guai giudiziari iniziano ad addensarsi sulla sua testa, distraendolo dal calcio: viene arrestato in Brasile con l'accusa di corruzione di minore, poi finisce nei guai per non aver pagato gli alimenti alle figlie, denunciato dalla ex moglie. Su di lui pesa anche un'accusa di stupro da parte di una vicina di casa.