, e se ne sono accorti tutti: il centrocampista brasiliano, che aveva lasciato l'Italia, si è ripresentato a gran voce nel Bel Paese dopo l'esperienza in Turchia nel Galatasaray ma soprattuttoLa Milano nerazzurra lo ha già incoronato come nuovo idolo sotto la Madonnina interista, dopouno dei rivali più "odiati".- Prima d'intraprendere la carriera calcistica, il brasiliano, nato nel 1983, praticavasposato con Roberta, ha quattro figli: tre maschi, David, Luke e Linyker, e una femmina, Pietra., ma è sul campo da gioco che ha combattuto le sue battaglie più importanti:come viene soprannominato per la sua forte personalità,in Brasile, prima di cominciare l'avventura europea- Proprio in Andalusia diventa l'idolo dei tifosi e si attira le mire delle squadre di Serie Atanto che dopo solo un annoIn bianconero però disputa un campionato al di sotto delle aspettative: a causa del suo elevato prezzo d'acquisto,, con i quali, in queste situazioni negative, ha avuto un rapporto turbolento- Il gran cuore e la gran garra, uniti a quel caratterino mica male, lo portano a esagerare. Finisce cosìche lo rilancia nel grande calcio ein nerazzurro il solito Melo, positivo all'inizio e quando è calmo, fuori dai giri non appena si innervosisce, la sua squadra perde o rimedia qualche squalifica. Ma ora, tre anni dopo, il brasiliano, che ha vinto anchecon la maglia verdeoro, è tornato alla ribalta delle cronache.- Merito dellama soprattutto delalla vigilia della sfida tra Inter e Juve: dopo la tensione degli scorsi mesi, successiva all'uscita del libro del'italiano,- Felipe Melo è tornato sulla vicenda e in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha attaccato il capitano della Juve: “Lui è una bandiera della Juve, purtroppo si fa male sempre e non riesce ad avere continuità nelle partite. Nel calcio quello che succede negli spogliatoi rimane lì. I suoi compagni, in Nazionale e nel club, devono avere paura e aprire bene gli occhi con lui. Se lui ha parlato di uno che ha giocato in Nazionale con lui (Balotelli ndr), magari domani potrebbe farlo con qualcuno che gioca con lui oggi. In Brasile noi la chiamiamo etica e se lui non la ha è un problema suo. Io sì che ne ho di etica e quindi non parlo male di lui. Anzi, faccio il tifo per lui. Spero vinca un trofeo internazionale che non ha, così magari è più felice nella sua carriera.Melo,what else?@AleDigio89