sia sul campo che fuori.si è sempre distinto, nel corso della propria carriera, peril francese, nativo di Marsigliaha scelto di terminare la propria carriera di calciatore dando inizio ad un'esperienza forse ancora più appagante e completa, quella d, che lo ha reso, oltre aancheMa che fosse speciale si era capito già nel corso dei suoi ancon attitudine difensiva ma anche mezzala, crescela squadra della sua città: dopo solo una stagione da titolare in Ligue 1 attira subitoche lo porta a Londra,compiuti: ne nasce un contenzioso con l'OM, che si oppose al trasferimento, tanto che la Federazione Francese non lo autorizzò, scavalcata però dalla Fifa che assicurò il passaggio del giocatore ai Gunners in cambio di un indennizzo di 480mila euro per i marsigliesi, che proprio non ne volevano sapere di perdere Flamini. E a ragione: da centrocampista e da terzino sinistro, all'occorrenza, è protagonista di quattro ottime stagioni, nelle quali raggiunge, e diventa un vero e propriocelebrando la propria appartenenza con prestazioni di puro cuore. Ma il suospesso impiegato a partita in corso, non lo soddisfa, tanto da suscitare alcuni diverbi con il tecnico alsaziano e a spingerlo a non rinnovare il proprio contratto con l'Arsenal, trasferendosioffrendo sudore, grinta, abnegazione e contributo alla causa: impiegato dapprima da Carlonche nel ruolo di terzino destro, con ottimi risultati,da assoluto protagonista, realizzando. Ma i tifosi del Diavolo lo ricorderanno sempre anche pere, nella quale con un intervento poco ortodosso rischiò seriamente di fare male al difensore degli Spursaizzando il pubblico e ricordando la sua militanza nell'Arsenal.- Gunners dove decide di tornare in seguito al termine dell'esperienza milanese:soprattutto in occasione della doppietta messa a segno in FA Cup contro gli "odiati" rivali, ancora gli Spurs.di cui il più grave rimediato nel Trofeo Berlusconi contro la Juve ai tempi del Milan, termina la sua carriera da comprimario,in Spagna, con i galloni sul petto di 3 presenze nella nazionale maggiore francese.- E poi? Decide di fondare, assieme ad alcuni soci,uno deiidentificato dal Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti come, annunciando di voler costruire una bioraffineria cellulosica negli USA. Flamini ha preso anche parte al, prima dI fondaree di entrare a far parte del Comitato di eccellenza ambientale per la candidatura di Parigi come sede delle Olimpiadi estive 2024. Inoltre nel 2018 assieme all'ex compagnoha lanciatoL’investimento del centrocampista si è rivelato clamoroso: la società si muove inUna svolta pazzesca, per dimostrare che c'è anche qualche calciatore che non si limita a "dare calci a un pallone", ma può fare del bene. Chapeau, Mathieu.@AleDigio89