Che fine ha fatto? Fuser: il Milan di Berlusconi, il tradimento alla Lazio e la pista di macchine in memoria del figlio

LAZIO, UN' AQUILA NEL CUORE - Poco utilizzato nel Milan degli Invincibili di Capello, nel 1992 passa alla Lazio per 7 miliardi di lire: a Roma, sponda biancoceleste, vivrà gli anni migliori della carriera, segnando tanto (242 presenze e 42 reti totali), diventando capitano e alzando al cielo la Coppa Italia del 1998, prima di trasferirsi al Parma di Tanzi, dove vincerà un'altra Coppa Italia e la Coppa Uefa stagione 1998/99. Dopo tre stagioni in Emilia si trasferisce alla Roma, dove trova poco spazio ma riesce comunque a vincere una Supercoppa italiana: i suoi ex tifosi laziali non gli perdonano però il tradimento, condannandolo alla "damnatio memoriae". Torna nella stagione 2003-2004 a giocare nelle fila del Torino in Serie B, dove terminerà la sua carriera tra le squadre professionistiche, prima di trascorrere qualche anno tra i dilettanti, al Canelli, dove ritrova come compagno di squadra il vecchio amico e compagno di battaglie Gianluigi Lentini, torinese come lui. Dal 1993 al 2000 è spesso convocato nella nazionale azzurra, con la quale disputa 25 partite, segnando 3 reti, anche se il vecchio allenatore dei tempi della Lazio, Dino Zoff, non lo convoca per la fase finale degli Europei del 2000, nei quali l'Italia vince la medaglia d'argento, pur avendolo chiamato durante tutte la fase di qualificazione.