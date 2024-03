Che fine ha fatto Ihattaren? L'ex Juventus sta rescidendo anche con lo Slavia Praga

Mohamed Ihattaren non trova pace. L'ex talento olandese era finito in Repubblica Ceca, ma in questi giorni anche lo Slavia Praga sta pensando alla risoluzione del contratto. Secondo quanto riporta Goal.com le parti sono arrivare a un punto di rottura dopo appena tre mesi dal suo arrivo nel club. Da dicembre scorso il giocatore aveva iniziato a lavorare a parte per rimettersi al livello dei compagni dal punto di vista fisico e presentarsi in condizione nel ritiro invernale della squadra.



IHATTAREN-SLAVIA PRAGA VERSO LA RISOLUZIONE - Durante l'iter di recupero però i piani non sono andati come ci si aspettava, le promesse non sono state rispettate dal ragazzo e la società non ha gradito il comportamento non professionale dell'ex giocatore di Juventus e Sampdoria. Per questo, ora, si sta trattando la risoluzione del contratto con la dirigenza già in contatto con l'entourage dell'olandese. Potrebbe quindi essere arrivata alla fine un'esperienza durata appena qualche mese, durante la quale Ihattaren non ha fatto neanche una foto con la maglia dello Slavia. Arrivato da svincolato dopo la fine dell'avventura italiana alla Juventus, aveva firmato fino a giugno con opzione per altri tre anni.



IHATTAREN IN SERIE A - L'ennesimo flop di un ragazzo che ai tempi del Psv era considerato uno dei migliori talenti dell'Eredivisie. Poi, il vuoto. Ha messo in fila una serie di esperienze negative che hanno frenato la sua crescita, la sua parabola discendente passa anche dall'Italia con la Juventus che nell'estate 2021 aveva investito quasi 2 milioni di euro per portarlo in Serie A. In bianconero non giocherà mai, e non lo farà neanche con la maglia della Sampdoria che aveva provato a rilanciarlo senza grandi risultati. Non va meglio all'Ajax, dove fa una manciata di partite con la squadra giovanile e niente più: il 6 maggio 2022 gioca, finora, la sua ultima partita.