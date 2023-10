: parole e musica del, Diego Armando. Un, in grado di bruciare chiunque, figuriamoci ungià, perchéun po' per, un po' per, abbinato però ad una classe cristallina. Ma andiamo con ordine.- Javier Pedro Saviola Fernandez nasce nella capitale argentinadurante una notte di dicembre. Entrato a soli nove anni nelle giovanili dei Millionarios, ilche fu rivale di Maradona, dimostra subito una clamorosa attitudine al palleggio e alla tecnica:Ad accorgersi di lui è Adolfoe ai tempi allenatore delle giovanili. Los Millionarios se lo portano a casa, garantendogli la possibilità di continuare a studiare, e- Saviola sconvolge tutti: segnae viene premiato dal giornale El Clarin come miglior rivelazione dell'anno.Ilnon può lasciarsi scappare quel giovane talento e offreper accaparrarselo, ma il River rifiuta., prima di vincereSarà, assieme alla, il più grande successo ottenuto dal Conejo con la maglia della sua Albiceleste.- Il richiamo dell'Europa e del Barcellona diventa troppo forte:, anche per poter. Il club lo ascolta e lo vende per 70 miliardi di lire: l'argentino firma un quinquennale e viene accolto in Catalogna come il nuovo Maradona, tanto che in seguito al suo passaggio in blaugrana la stampa lo ribattezzain riferimento proprio al Pibe de Oro.- Sembra l'inizio della scalata alle stelle, è l'inizio della fine:Con l'arrivo in panchina di allenatori come l'olandese Louise il suo successore Frankviene, non trovando spazio come prima e. Nel 2004 viene mandato in prestito al, l'anno seguente alcon cui vince ladisputa sempre buone stagioni, senza mai eccellere come ci si sarebbe aspettati da lui. Inoltre,tanto da passare alsenza essere quasi mai schierato dal tecnico- Il Conejo è triste e ha perso la voglia di giocare: sembra ritrovarla aldove vince campionato e coppa in due anni, ma dove incontra anche guai con la legge, venendo fermato alla guida in stato di ebbrezza. Le esperienze nele nell'sono esotiche ma non fondamentali, anche se8 in Spagna, 12 in Grecia.anche in Italia però l'argentino è spento,(solo un gol, in mezzo a tante panchine). Così a fine stagione,con cui realizza l'ultimo sogno di una carriera comunque importante, vincere la- E oggi? Dopo essere stato vice all’Ordino, società calcistica andorrana con sede nella città omonima, viene annunciato come nuovo allenatore in seconda di Oscar Lopez nel Juvenil A del Barcellona. In Catalogna, come@AleDigio89