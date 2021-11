La foto che negli ultimi giorni è apparsa sui social rappresenta quanto di più lontano ci possa essere dal magnifico calciatore che avevamo imparato ad ammirare con le maglie, tra le altre, di: u, che abbinava a una grandissima esplosività una potenza di tiro degna di nota e una tecnica importante, che lo avevano lanciato per un determinato periodo aa diventareOra invece il colombiano si mostraseduto al tavolo con uno sguardo malinconico che ricorda i bei tempi che furono: fuori forma, bolso e affaticato, delrimane solo lo sguardo vispo e vivace, con l'immancabile voglia di sorridere al prossimo.- Fredy Alejandro Guarín Vásquez sarebbe in teoria: l'ultima esperienza sul rettangolo verde a inizio anno, con la maglia delcapitale colombiana. Lì dove tutto era incominciato, prima nell'e poi nell', da cui prese la strada dell'Argentina per militare nelprima di partire alla volta dell'Europa, con la maglia dei francesi delIllo nota subito e se lo assicura, compiendo un vero e proprio colpo: con la maglia dei Dragoes vince il campionato e l'Euorpa League da protagonista, dopo l'addio di Raul Meireles, sotto la sapiente egida di- In Italia è l'd accaparrarselo,in nerazzurro si impone lenatamente, ma con sempre maggiore personalità, tanto da vestire diverse volte ancheI tifosi nerazzurri, nonostante il periodo povero di successi, lo ricordano perno. In quattro anni disputa 141 presenze e 23 gol, finendo anche al centro di unproprio con i bianconeri.Il colombiano infatti doveva finirenella sessione di gennaio del 2014:Ma la rabbia montata tra i tifosi interisti e la, con tanto di striscioni e offese contro i dirigenti definiti "mele marce" e l'incontro in sede per 4 ultrà come rappresentanza del tifo, porta al f, l'Inter si tira indietro e lo comunica via sito ufficiale, con i bianconeri che rimangono sconcertati.L'addio al nerazzurro avviene due anni dopo, attratto dai soldi delloche lo acquista per 12 milioni di euro. Con la maglia del nuovo club vince tutto il possibile, conquistando campionato, Coppa della Cina, Champions League e Supercoppa di Cina. Chiude nei brasiliani delcon i quali poi rompe il contratto per alcune divergenze. Di lui rimane negli occhi anche, assieme a compagni come Radamele James, con i quali riesce ad arrivare fino alla fase finale del Mondiale.Poi arrivano le controversie: nell'aprile del 2021 viene: dopo averferisce anche un polizitotto, in evidente stato di alterazione.per il Giaguaro, come era abituato a fare in campo: ma fuori è un'altra cosa.@AleDigio89