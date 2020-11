sono passati soltanto cinque anni da quandoinformalmente, sul proprio canale tematico,diventato grande con la maglia del Porto, con il quale aveva saputo imporsi in campionato e in Champions League. Cinque anni nei quali non solo Martinez è uscito dal calcio che conta, ma ha totalmente cambiato lavoro:. Nessuno scherzo.- Nato a Quibdò, da piccolo voleva diventare, visto anche la grande altezza e la stazza fisica:, nome di un noto ballo latino-americano, a sottolinearne la grande mobilità sul fronte offensivo.calciatore non professionista: Jackson diventa grande tra Colombia, nel, e Messico, nel: cresce nelle giovanili del Poderoso de la Montaña​ dove conosce il suo mentore, Pedro, e prima di passare neiirma un contratto con i sudcoreani dell', ma l'affare non si concretizza​., dove viene chiamato a raccogliere l, Jackskon Martinez non delude:, vincendo un campionato portoghese e due Supercoppe di Portogallo, laureandosi per tre volte capocannoniere della Primeira Liga​. Tanto che: prima sembrano spuntarla i rossoneri, che lo annunciano su Milan Channel, poi invece il calciatore sceglie l'Atletico. Sarà l'inizio della fine, per un attaccante che aveva fino a quel momento fatto la differenza sia con i club che con la maglia della nazionale colombiana.- Si trasferiscema, deludendo le aspettative, lascia la squadra dopo solo mezza stagione. Da lìdove firma. Dopo l'esperienza in Portogallo, alla Portimonense, il colombiano a 34 anni rimane svincolato e si avvia ad appendere le scarpe al chiodo.Nel frattempo Jackson si sta dedicando alla sua altra passione:per la precisione. "Escucha" è la canzone lanciata via social, brano con tanto di videoclip. In merito ha dichiarato a Vamos:Da quasi Milan a cantante hip-hop religioso:@AleDigio89