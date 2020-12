José María Romero Poyón​, in arte, non ha cambiato solo vita, dopo l'addio al mondo del pallone, ma anche aspetto: Da calciatore agile e snello si è infatti trasformato inUn netto cambio di vita, dovuto proprio al commiato dal calcio: quando l''ex attaccante spagnolo si è ritirato, infatti,, e per questo motivo ha deciso diUn amore sbocciato e mai più appassito, vedendo José Mari ora., cresce proprio nella seconda squadra degli andalusi,, si consacra nell', dopo la retrocessione del club del suo cuore. E' Arrigoa lanciarlo in maniera definitiva, cambiandogli ruolo etra il 1997 e il 1999 segna con grande continuità, tanto che ad appena 21 anni viene acquistato dal club italiano più forte di allora e disputa da protagonistaiberica, vincendo l'argento., pronto per l'ennesima grande scoperta di mercato della storia del Diavolo: in rossonero però, dopo un inizio che lascia intravedere grandi cose, con uno splendido gol realizzato contro la Roma edal 1999 al 2002 colleziona​Il ritorno all'Atletico Madrid è d'ordinanza, ma ormai sembra persa la possibilità di diventare un top in Europa:, che ne condiziona pesantemente la carriera.- Il trasferimento allo rilancia e lo spagnolo riesce comunque a disputare una buona carriera, seppur di seconda fascia: nel Sottomarino Giallo resta per quattro stagioni, vincendo una Coppa Intertoto, prima di passare altradendo il club che amava quando era bambino, e chiudere tra Gimnastic e Xerex,- Dopo aver salutato il calcio, José Mari si è staccato dal mondo del pallone ein questi giorni, è tornato alla ribalta delle cronache, visto che è arrivato in Italia, in compagnia della moglie. per far visita al portiere della Lazio, Reina, suo ex compagno al Villarreal. Se qualche milanista lo ha incontrato, di sicuro non lo ha riconosciuto. Le sue parole:@AleDigio89