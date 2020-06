i tifosi dell'ma non solo ricordano con affettoex calciatore sierraleonese che ha giocato nei nerazzurri ma anche in diversi altri club ditraUn attaccante buono, rapido, autore di un gran lavoro per la squadra:troppo nel corso della sua carriera, soprattutto nell'episodio del- A volte dieci centimetri possono fare la differenza e svoltarti la vita: Mo-Mo nasce a Freetown, in Sierra Leone, nell'ottobre del 1979, e inizia subito a giocare a pallone, uno sport che nella sua terra povera ma orgogliosa consentiva di prendereCresce tra le fila dell’società della capitale, prima di essere spedito in prestito in una squadra di seconda divisione, l’, dove si mette in mostra con 15 reti in una sola stagione. Diversi club europei iniziano a bussare alla sua porta, così, dove rimane due anni prima di essere notato ed acquistato dall’, che lo tessera per le giovanili.- Le prime stagioni a Milano sono complicate, anche a causa del difficile ambientamento: chiuso in nerazzurro da una concorrenza spaventosa, Kallon viene giratodove gioca e segna con regolarità in Serie B, ed infinedove riesce a confermarsi. Stanco del continuo girovagare,alla sua prima annata in Serie A. Proprio l'esperienza a Reggio gli cambia la vita:Nella stagione seguente passa aldove segna 8 reti ma non riesce ad impedire la retrocessione del club,con cui non aveva mai giocatoA Milano questa volta la musica sembra diversa, anche se il numero è il solito 3, più da terzino che da attaccante: con grandi prestazioni e tante reti si guadagna l'affetto dei tifosi, realizzando nel corso della prima stagionee contribuendo ale alL’episodio di svolta si verifica proprio nella Primavera del 2003, quando, prima che in autunno venga trovatoe allontanato dai campi di gioco con unaLa sua carriera nell'Inter finisce in quel momento.Passa quindidove torna a segnare con regolarità: la squadra del Principato arriva terza in Ligue 1 e si ferma agli ottavi di Champions, ma Kallon non riesce a mettere radici. Trascorre una stagionedovepoi inizia la suache lo vedrà vestire con scarsi risultati le ​maglie dei greci dell', degli arabi dell'dei cinesi delloe degli indiani dello, per poi concludere la carriera nel club di sua appartenenza. ​- Il club di sua appartenenza? Già, perchépur continuando a giocare, intraprende ancheda lui stessoe a lui intitolata, uno delle maggioridegli ultimi anni. Non solo, viene scelto dalla federazione sierraleonese comee si diploma al corso daper la categoria UEFA A, superando l’esame finale con esito positivo, corso nel quale tra i compagni c’era anche un altro ex Inter, Esteban Cambiasso. In un'intervista rilasciata al Giornale si è inoltre​ Insomma, poliedrico e inarrestabile, come in campo: e se quella palla fosse entrata...@AleDigio89