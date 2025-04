Che fine ha fatto? Kennet Andersson, il gigante di Bologna oggi allena la mente

DAL MONDIALE USA 1994 AL BARI - Se lo aggiudica una squadra belga, il Malines, in cui però non brilla nei due anni di militanza, tanto che a metà della seconda stagione torna in patria, al Norrköping, club in cui riesplode, realizzando 8 gol in 13 partite. Nel 1993 va in Francia, dove gioca prima per il Lille e poi per il Caen: due buone stagioni nel campionato transalpino gli valgono la chiamata in Nazionale, per il Mondiale negli Usa, annus domini 1994. E' il momento decisivo della carriera di Andersson: la Svezia disputa infatti un gran Mondiale, nel quale Kennet segna un gol ai futuri campioni del mondo del Brasile, durante il girone iniziale, una doppietta all'Arabia Saudita negli ottavi, un'altra rete alla Romania nei quarti, prima che gli scandinavi vengano eliminati in semifinale, di nuovo dalla Selecao. Ma non è finita qui: Andersson segna ancora, nel 4-0 con cui la Svezia sconfigge la Bulgaria e si prende il terzo posto iridato. La fantastica estate del biondo centravanti non passa certo inosservata, tanto che il Bari se lo aggiudica, nel momento in cui il campionato italiano era il migliore al mondo.