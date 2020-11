Alla ripresa degli allenamenti, con giusto una manciata di giocatori a disposizione, si segnala lo stop di circa un mese per Giorgio, fisioterapia e riabilitazione anche per Federicoe Aaron: l'azzurro non preoccupa, il gallese ha nel mirino il rientro con il Ferencvaros. Poi lavoro differenziato per Paulo, già parzialmente in gruppo (per così dire) infinee Matthijs. Tra chi torna e chi si ferma, insomma, per Andrea Pirlo non è ancora arrivato il momento di allenare la Juve al gran completo. ISono quattro i centrocampisti di ruolo a disposizione del tecnico bianconero, nemmeno quando Weston McKennie era costretto ai box a causa del coronavirus è stata presa in considerazione l'idea di convocare Khedira. Che corre sul campo d'allenamento e resta fermo sulla propria posizione. Già,dopo i tentativi della società bianconera di archiviare la pratica entro la chiusura del mercato: vicina al 50% dell'ingaggio complessivo l'ultima offerta della Juve, respinta da Khedira e dal suo fratello agente.Ma in sede di trattativa, proprio il fatto che Khedira (al contrario per esempio di Mario Mandzukic un anno fa) sia sempre rimasto coinvolto nell'attività quotidiana della squadra, potrebbe giocare a favore della Juve, pronta a lasciar libero il tedesco. Che aspetta l'offerta giusta per ripartire. A giugno o, come spera il club bianconero, già a gennaio.