Nel corso di questa rubrica abbiamo spesso reso onore a calciatori e a squadre autrici ditanto da passare alla storia: nella celebrazione di storie mitologiche però a volte ne rientrano anche alcune che si sono, come ad esempioche quindici anni dopo viene ancora menzionata per essere stata, vero e proprioancora imbattuto (attualmente il Chievo è a 11, ma con tre punti di penalizzazione) per la massima serie.- Eppure la stagione dei marchigiani doveva andare in modo totalmente diverso, come testimoniato anche da: sarà invece un disastro, conmai in discussione. Ciò nonostante un, e una buona stagione di Mauroe Christian, gli unici a salvarsi in quell'anno infernale.​- Nonostantevalsa il ritorno in Serie Ae malgrado un massiccio intervento nel mercato invernale, che videl'Ancona giunge fino alla 27esima giornata con ben, record negativo della storia del massimo campionato:in compenso ci furono le vittorie contro Bologna ed Empoli, le uniche della stagione., non poterono iscriversi al successivo torneo cadetto per, il club dovette ripartire dalla C2. Nell'organico di quella società c'era anche un giovanissimo Gianluca, ora ds del Torino.Alessiopreparatore dei portieri del Genoa.Magnus: commentatore per BBC Sport e preparatore dei portieri del Weymouth FC, nelle serie minori inglesi.Marcopreparatore dei portieri.Sergio: preparatore dei portieri dell'Udinese.Drazenviceallenatore del Partizan Belgrado.FabioStefanoallenatore nel campionato veneto di promozione.Mauroamministratore unico della Triestina.Dario: vicedirettore sportivo dell'Inter.Marcodeve chiudere nel 2011 con il calcio giocato per un problema cardiaco, si aggiorna andando a vedere i migliori allenatori italiani e stranieri.Andreacollaboratore tecnico dell'allenatore Massimo Pavanel all'Arezzo.Williamex allenatore del Novara.Luigicoinvolto nel calcio scommesse, ha abbandonato il mondo del calcio.Robertosi occupa di calcio giovanile, per l'Udinese e altre società.Luciano: osservatore in Argentina per il Chelsea.Sean: direttore sportivo.Danieleresponsabile del settore giovanile del Perla Verde.Alessandro: tecnico della Fidelis Andria.​Danieldirettore sportivo e allenatore ad interim del Malmo, in Svezia.Danieleallenatore della scuola calcio dell'Ostia Mare, in Serie D.Salvatoreviceallenatore del Foggia. Dino: ex collaboratore tecnico del Padova e attore teatrale.Luisdirettore sportivo del Las Palmas.Giampierodirigente sportivo.Davidegioca ancora, nel Castiadas, eccellenza sarda.Eusebioex allenatore della Roma.Robertoresponsabile dell'area tecnica del Perugia.Markovice allenatore della Cremonese.Vincenzocoinvolto nel calcio scommesse, si è allontanato dal mondo del calcio.Pietrosi è allontanato dal mondo del calcio.Andrea: gioca ancora, nella Reggina, in Serie C.Paolonuovo responsabile dei progetti internazionali del Venezia.Marioha avuto numerosi problemi di droga e di salute, ora prova a fare l'allenatore.Milan: agente e osservatore calcistico.Daniele: gioca ancora nel Loreto, in Promozione.Gorangioca ancora nel Genoa, in Serie A.Corrado: tecnico del settore giovanile della Juventus.Pasqualeallenatore attualmemte svincolato.Maurizio: commentatore sportivo e analista tattico.Salvatore: gioca ancora nel Rezzato, in Serie D.Darioallenatore attualmemte svincolato.Cristianallenatore del Benevento, in Serie B.Leonardoex allenatore della Lucchese.Nedosi è ritirato.Giovannisi è ritirato.