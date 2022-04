Lampros Choutos, attaccante greco cresciuto nel Panathinaikos prima e nella Roma poi, si è messo in mostra fra le fila dell'Olimpiakos, dove vince ben 4 campionati, prima di una parentesi sfortunata all'Inter, dove però fra la folta concorrenza e dei prestiti poco fortunati non riesce quasi mai a giocare. Da qualche anno ormai si occupa di rappresentare giocatori di calcio e si è specializzato principalmente nel mercato greco.