Ravel Morrison ha fallito ancora? Fino ad ora solo 14 minuti per lui in Premier, con la maglia dello Sheffield. E in Inghilterra si interrogano sul suo futuro, dal momento che, rispondendo ad una domanda di Radio Sheffield, il tecnico Wilder lo ha tagliato fuori: "A centrocampo abbiamo tanti buoni giocatori, tante opszioni. Abbiamo Mo, Lunny, Fleck, Freeman, Osborn e Norwood". E Morrison?



CHE FINE HA FATTO MORRISON - L'ex centrocampista di Lazio e United sembra tagliato fuori dai piani dei Blades, lo stato di forma dei suoi compagni è buono, stanno facendo bene in mediana, il futuro di Morrison, che ha sulle spalle la 10, sembra appeso al filo. Sembrava una scommessa a basso rischio per Wilder. Ma a quanto pare non ha pagato.