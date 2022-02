E' infattiche lamanca dalla massima serie, quando la squadra allora guidata dal compianto Gigisi classificò al 17esimo posto dellaretrocedendo in cadetteria. In tutto questo tempo parecchi anni bui, fino al Purgatorio dellacon il ritorno in Serie B spesso sfiorato e mancato: ora i grigiorossi possono sognare, grazie alla sapiente guida di Fabio- Merito delcremonese di nascita, che ha voluto nobilitare il luogo d'origine mettendo a disposizione del tecnico ex Juventus, mai realmente in grado di dimostrare il proprio valore e per la prima volta a suo pieno agio nel proporre il proprio gioco, una rosa altamente competitiva,da una parte C, dall'altraFusione che sta dando grandi frutti, visto il primo posto in classifica che a fine anno vorrrebbe dire Serie A, nonostante l'agguerrita concorrenza.con, quando la "Cremo" disputò il suo sesto campionato di Serie A, piazzandosi in tredicesima posizione con 41 punti, a 33 dalla Juventus campione. Quello fuche proprio nel suo unico anno a Cremona riuscì ad emergere nel massimo campionato con ben 14 reti., sotto l'egida dello storico presidente Domenico, in grado di lanciare fenomeni del calcio italiano come Antonioe Gianluca- Dapassando per, miglior marcatore stagionale quell'anno con 11 reti. Le grandi vittorie contro il Milan di Gullit e van Basten con gol di Gualco, Napoli, Lazio, Roma e il pari con la Juve. Vediamo che fine hanno fatto i protagonisti di quella storica stagione:Alessandro: opinionista sportivo e preparatore dei portieri.Luigi: preparatore dei portieri.Stefano: preparatore dei portieri.Alessandro: allenatore svincolato.Luigi: dirigente sportivo ed ex presidente della Cremonese.Davide: collaboratore tecnico del Milan.Francesco: opinionista sportivo.Corrado: capo degli osservatori dell'Inter.Mario: dirigente sportivo.Riccardo: allenatore svincolato.Riccarro: tecnico del Franciacorta, in Serie D.Vanni: team manager della Pistoiese.Stefano: allenatore dle Portogruaro, in Eccellenza.Gustavo: ex direttore sportivo del Newell’s Old Boys, si è anche candidato alle elezioni presidenziali in Argentina.Matjaz: si è ritirato dal mondo del calcio.Marco: allenatore svincolato.Andrea: allenatore svincolato.@AleDigio89