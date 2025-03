Che fine ha fatto? Lassissi e la Bobo Tv: gli scontri con Cassano e Terim, la Juve sfiorata e la "fatica da sesso" di Adani

LA TESTATA IN NAZIONALE E LE SCUSE IN DIRETTA TV - La sua carriera è in picchiata: tra Nancy, gli ivoriani del RFC Daoukro, gli svizzeri del Bellinzona e i francesi dell'Entente, metterà a referto soltanto una ventina di presenze. Anche in nazionale riesce a combinare guai: mentre era in ritiro in Guinea, spacca il labbro del compagno Blaise Kouassi con una testata, a causa di un passaggio sbagliato, prima di insultare il commissario tecnico Martin Gbonké Tia, che lo allontana dalla squadra, Lassisi viene addirittura trattenuto dalla polizia militare locale, per essere interrogato e poi obbligato a seguire un corso di "istruzione civica", al termine del quale deve fare le proprie scuse al Paese, in diretta televisiva.