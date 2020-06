Che fine ha fatto Lorik Cana? L'ex centrocampista della Lazio e dell'Albania si gode la famiglia, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ma a breve potrebbe essere pronto per una nuova avventura professionale. Con la partenza del ds Pablo Iglesias, a cui ha fatto seguito quella del responsabile dello scouting Thurre e di Rohrbach, la dirigenza del Lausanne-Sport deve rifondare la parte tecnica. Uno dei principali candidati è Lorik Cana: ha molti pro, parla tante lingue e non ha mai avuto problemi di adattamento. Una nuova chance per ripartire, stavolta dietro la scrivania.