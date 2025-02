Che fine ha fatto? Macellari, l'Inter e la cocaina: la nuova vita rock nel bosco

MACELLARI OGGI, TRA LEGNA E ROCK - Adesso Fabio ha messo la testa a posto, e lasciato la vita sotto i riflettori tipica del mondo dei calciatori: vive in un casolare di famiglia in mezzo ad un bosco a Bobbio, in provincia di Piacenza, anche se è spesso a Cagliari, dove abitano la moglie e il figlio. Allena il Seulo, squadra sarda di prima categoria, e e pensa ad un libro sulla sua vita. E' molto amico di Laurent Blanc, suo ex compagno ed oggi tecnico del PSG, ricorda con piacere Ronaldo, di cui conserva la maglietta. Per vivere taglia la legna oppure va in giro con il camioncino dell'immondizia. Canta in un gruppo con repertorio rock, come Led Zeppelin e Deep Purple. Una vita normale, per un uomo normale con un talento speciale che non è riuscito a gestire al meglio.