Nel cinema alcuni registi si distinguono dagli altri perché ricorrono ai cosiddetti, ovveroche vogliono andare a rappresentare, in un film o in un'intera filmografia: il caso più comune è quello del. Nel calcio, accade: un tecnico è capace di portarsi dietro un calciatore in differenti esperienze su diverse panchine, perché. Il "calciatore-feticcio" di Josè, uno dei tecnici più vincenti della storia, si chiamava Nuno Ricardo de Olivera Ribeiro, meglio noto con il nome di- Nato a Lisbona, in Portogallo, nel 1977, cresce in unadato chesi impone nel ruolo di difensoreancora attivo nel Deportivo Aves. L'origine del soprannome che gli viene dato è piuttosto curiosa: a inizio carriera infatti,dove cresce e con l', squadra con cui esordisce tra i professionisti prima di diventare famoso con la maglia delle Aguias e del Porto, giocavadato che era completamente biondo,Dopo un anno di esperienza nelle serie minori, Maniche disputa tre buone stagioni con la maglia delprima dicercato e voluto proprio dallo Special One Josè. Sarà l'inizio dell'età dell'oro, dato che con la maglia dei Dragoes Manicheseppur sbagliando il rigore finale. "Vitor Baia, Paulo Ferreira, Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Nuno Valente, Pedro Mendes, Costinha, Maniche, Deco, Carlos Alberto, Derlei, Mourinho" saràl'undici più glorioso della storia dei portoghesi. Nel frattempoagli Europei casalinghi del 2004, dopo la cocente delusione della finale persa contro la Grecia.Sembra poter esserema Maniche stupisce tutti, trasferendosi a giocaredove resiste solo una stagione prima di essere ceduto in prestito aMa il vagabondaggio non termina a Londra: passa infatti all', dove si ferma per due anni disputando due buone stagioni, prima di precedere questa volta lo Special One.- Questa volta èdurante il mercato invernale del 2008: in nerazzurro però Maniche resisterà. Il maestro portoghese suo mentore arriverà a Milano proprio quando il suo pupillo rientrerà a Madrid, dato cheE' l'inizio delladopo un'altra stagione nei Colchoneros, si trasferisce primae poi tornadove chiude definitivamente la carriera, intraprendendo subito la strada di allenatore.- Nel 2013 viene infatti nominato, dove assiste l'ex compagno e amico. Oggi il portoghese ex Inter ha intrapreso una strada non comune per un ex calciatoreil suo libro si chiama "Maniche 18 - Las historias (todavía) no contadas", ovvero "Maniche 18 – Le storie (non ancora) raccontate", scritto in 10 mesi con l'amico Tiago Guadalupepresidente della FIFA, e le partecipazioni speciali e esclusive di André Villas Boas, Antonio Ruiz, Cristiano Ronaldo, Deco, Derlei, Duarte Gomes, Fernando Torres, Hélder Postiga, Iker Casillas, Javier Zanetti, John Terry, Sérgio Conceição, Simão Sabrosa, Vitor Bahía e Zlatan Ibrahimovic, nel quale racconta la sua vita da calciatore.