"Che fine ha fatto Maradona"? Lo chiede e lo richiede l'ex allenatore Carlos Bilardo, che a causa delle sue condizioni di salute non è stato informato della morte del Pide de Oro. L'ex ct dell'Argentina sta lottando contro la sindrome di Hakim-Adams, una malattia neuro-degenerativa che incide anche sulla lucidità e sui ricordi. Bilardo guarda partite di calcio in continuazione in tv, e soprattutto ultimamente che vede sventolare bandiere con il volto di Diego chiede più volte che fine abbia fatto. "Forse è in Europa..." è stata l'ultima risposta del fratello Jorge.



L'INIZIATIVA - Secondo la stampa argentina però adesso i suoi giocatori della nazionale argentina che hanno vinto il Mondiale a Messico '86 - da Ruggeri a Burruchaga - hanno deciso di incontrarsi tutti per comunicare a Bilardo la scomparsa di Maradona e di un altro allenatore argentino morto lo scorso dicembre, Alejandro Sabella. Gli ex giocatori hanno informato anche il fratello dell'allenatore di questa 'missione', bisognerà solo decidere il giorno.