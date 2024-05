Che fine ha fatto? Mido, il faraone di Roma: dalle gare con Ibra al fast food

: nonostante la presenza di Stephannella capitale, l'immarcescibile ricordo di quell'attaccante talentuoso e scavezzacollo torna ad affacciarsi nella nostra mente. Già, perché, seppur, la comunità egiziana della capitale aspettava sin dai suoi tempil'ex Milan e ormai Monaco, seppur italiano a tutti gli effetti (il padre è egiziano, la madre ligure), ha riportato da tempo l'entusiasmo in città.

- Nato alnel febbraio 1983, esordisce a soli 16 anni nello, società polisportiva egiziana con sede a Giza, sobborgo della capitale,è nettamente sprecato nel calcio africano, e viene subito portato in Europa dai belgi del, a. Nei primi anni di carriera è devastante:che non si fa sfuggire quel calciatore dalla classe sopraffina, ma dal carattere fumantino. Nonostante la nostalgia di casa, ad Amsterdam segna tantissimo,, ma è anche protagonista di episodi controversi, sia in campo che fuori, come

- Ma i vizi extracalcistici sono troppi e troppo preponderanti: il rapporto con il tecnicoinizia a farsi burrascoso, tanto da venir spesso spedito nella squadra riserve.anche se la squadra difficilmente può fare a meno di lui, che. Lo stesso Zlatan, quando qualche anno dopo parlerà dell'egiziano, lo definirà in questo modo:. Anche in campo le cose iniziano a peggiorare visibilmente:La goccia che fa traboccare il vaso è proprio unacon Ibrahimovic nei panni inediti di difensore del gruppo:. E' la fine del rapporto del Faraone con i lancieri: Mido viene ceduto in prestito alper pochi mesi, in cui il giocatore continua comunque a mantenere una media gol impressionante e nell’estate 2003 si trasferisce a titolo definitivo in Francia, all’

: i gol arrivano con regolarità e la coppia che va a formare con l'altro attaccante africano, Didierè devastante. Ma il carattere dell'egiziano rovina anche questo sodalizio, tanto da arrivare ad accusare Drogba di avergli rubato il posto da titolare e da tagliarlo fuori dalle sue amicizie.dichiarerà, sempre qualche anno dopo, l'ivoriano.Il Faraone, come sempre non dotato di gran modestia, dichiara:. Purtroppo per i giallorossi non va in questo modo: 8 presenze stagionali e nessun gol, la sua peggiore stagione di sempre, tanto che i capitolini lo mandano in prestito al

- A Londra Mido,riesce a tornare in doppia cifra, tanto da convincere gli Spurs ad ingaggiarlo a titolo definitivo: ma è il canto del cigno, visto che l'egiziano riprende con la solita vita sregolata,(con la quale ha un bilancio diper sei mesi dopo un litigio con il ct, chePer consolarsi, il Faraone beve e mangia, diventando un: diventa lento, sovrappeso, svogliato e bolso.ma non ci sono più colpi di scena.

nel gennaio 2014 è diventato allenatore del club che l’ha lanciato, lo, con il quale vince una Coppa d'Egitto, prima di essere esonerato e assunto dai rivali dell'Dopo aver coperto l'incarico di direttore tecnico per il Lierse, società belga, e dell'Al-Wahda, società saudita, diventa prima supervisore tecnico del Pyramids, poi torna in panchina all'Ismaily, dove ha seduto fino a fine 2023.

- Una delle sue ultime perle l'ha regalata su Twitter, quando accusato da un blog di preferire il KFC all’area di rigore, l’egiziano ha risposto a suo modo:Il solito Faraone, che nel corso degli anni è prima ingrassato e poi dimagrito vistosamente e che non smette di stupire:@AleDigio89