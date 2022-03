per dirla alla Pioli, con un ritornello tanto gradito ai tifosi del Diavolo, da qualche tempo., grazie alla doppietta realizzata nel derby contro l'Inter e la rete rifilata al Napoli allo stadio Maradona, che hannoe anche con la propria nazionale, con la quale ha realizzato due gol in amichevole, a soli tre centri di distanza dal recordman Thierryper il classe 1986, 35 anni compiuti e tanta voglia di prendersi scudetto e Mondiale. Già, ma la prima? L'attaccante di Chambery l'ha vissuta: a 24 anni, prima del dominio parigino,ti ed alzare al cielo il trofeo di vincitore della Ligue 1.- Si tratta delche proprioa si impose, nella stagione 2011-12, solo tre anni dopo la promozione nel massimo campionato francese:che guidò gli arancio-al raggiungimento di un sogno, con una rosa non irresistibile, e compì un'impresa epica,Ma dove sono finiti oggi i giocatori protagonisti di quel miracolo sportivo?Geoffrey: ha abbandonato il Montpellier nel 2017 dopo undici anni di permanenza, prima di ritirarsi nel 2018.Mapouesperienze al Newcastle, alla Roma e al Lione, prima di rimanere svincolato.Benjamin: gioca in Turchia nell'Adana Demispor, assieme a Mario Balotelli.: bandiera del Monpellier, gioca ancora a 45 anni nel Sete, terza serie francese.Henri: vice allenatore di Der Zakarian, al Monpellier.Garry: è tornato al calcio giocato nel 2018 indossando la maglia de L’Aiglon, squadra della sua terra natale, la Martinica.Joris: ha chiuso due anni fa con l'Ajaccio e ha lasciato il mondo del calcio.Marco: dopo essere andato a giocare negli Emirati Arabi è tornato in Cile, al San Jose, per ritirarsi nel giugno 2016.Jamel: ha dato l’addio al calcio giocato.Younes: gioca in Turchia nell'Adana Demispor, assieme a Mario Balotelli.Remy: dopo lo scoppio della guerra in Ucraina ha lasciato il Krasnodar ed è svincolato.John: gioca ancora, in Egitto all'Ismaily.René: è rimasto sulla panchina del Montpellier fino al 2013 per passare successivamente al Lille, dove ha trascorso due stagioni, e poi al Nantes dove ha avuto una parentesi molto poco fortunata. Ma è tornato in auge col Paris FC, col quale si sta giocando la promozione in Ligue 1.@AleDigio89