Che fine ha fatto? Non solo Leicester, il Blackburn campione d'Inghilterra e il mito di Shearer

SHEARER E SUTTON COME I FRATELLI GALLAGHER - In quegli anni, in Inghilterra impazzava la "battaglia del Britpop", tra gli Oasis dei fratelli Gallagher e i Blur di Damon Albarn, il Manchester United di Ferguson e dei vari Cantona, Keane, Ince, Giggs era tornato a vincere il campionato dopo ventisei anni di digiuno, riuscendo a bissare l'anno seguente, dopo un tiratissimo testa a testa proprio con il Blackburn Rovers, promosso da appena due stagioni. L'impresa della stagione sucessiva è guidata in panchina dal mitico Kenny Dalglish, ex attaccante e allenatore che ha fatto la storia del Liverpool. Walker spese milioni di sterline per portare nel Nord Tim Flowers, il portiere più pagato dell’epoca in Premier, e un giovane Alan Shearer dal Southampton, Chris Sutton e Tim Sherwood dal Norwich City, il centrocampista norvegese Henning Berg dal Lillestrøm. La netta sconfitta contro lo United in Supercoppa in estate sembra ridimensionare le pretese dei Rovers, che infatti perdono anche lo scontro diretto in campionato, giocato sotto Natale, e vedono la squadra di Ferguson andarsene in fuga, direzione terzo titolo consecutivo.