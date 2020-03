L'evocativo, assegnato dal compagno di nazionale ed ex Inter Nwankwoe quel miticodi Edoardo Bennato: la carriera di Obafemi Akinwunmisembrava essere terminata ormai due anni or sono, ultima esperienza in Cina con la maglia delloUna nuova famiglia conunKevin Maussi Martins,, e una nuova strada professionale davanti a sè. Invece no,Martins è tornato.- L'attaccante tascabile famoso pernon vuole saperne di appendere le scarpette al chiodo: nato a Lagos, inizia a giocare nell'squadra di Ijebu-Ode che funge da vivaio per i danesi del Midtjylland, doveex centrocampista tra le altre di, ma portato in Italia dallaIl tecnico lo segnala proprio alla squadra emiliana, che lo preleva assieme al compagno e connazionale StephenA 16 anni, basta una stagione con la maglia degli amaranto e il debutto in Serie C tra i professionisti per attirare su di sè le mire della, rapita dalla sua velocità.A Milano Martins fa la differenza, sin da subito: con compagni comevince. L'allenatore della prima squadra, Hectorin pianta stabile per farlo giocare di fianco a compagni del calibro diquando il nigeriano haPian piano Oba Oba si conquista un posto da titolare in pianta stabile, rivelandosi decisivo in più di un'occasione: entrano nella storia le sue, purtroppo per i tifosi nerazzurri inutile ai fini della conquista della finale poi vinta dai rossoneri proprio contro la Vecchia Signora a Manchester. Con la maglia dell'Inter però vince da protagonista laquando si aggiudica ancheCome spesso accade però, a un inizio dalle grandi aspettative, non corrisponde un prosieguo di tale portata: Martins perde via via il posto in nerazzurro e finisce al centro di un caso mediatico poichéProprio a quell'età sceglie di lasciare l'Italia per diventare l'attaccante deldove: tre stagioni da protagonista in Inghilterra, prima di iniziare un lungo pellegrinaggio che lo porta in Germania nelin Russia nel, di nuovo in Inghilterra nele in Spagna nel: Martins cambia nazione ma non smette mai di segnare e di fare capriole. con il Birmingham segna solo due volte, ma realizza la rete che permette di battere l'Arsenal eFinita qui? Macché, Oba Oba accetta la corte deisquadra della Major League Soccer: nella seconda annata negli USA realizza la bellezza diDopo Africa, Europa e Stati Uniti, è il turno dell'Asia: a 32 anni compiuti passa allodove riesce a vincere una coppa nazionale. Con la maglia della Nigeria è invece decisivo nella conquista delprima di lasciarla prematuramente per alcuni dissidi con i compagni.Da sempreha fondatoma di smettere con il pallone non ne vuol sapere: dopo due anni di inattività infatti firmerà un contratto con lo, suo vecchio club, nonostante l'emergenza Coronavirus e nonostante l'insistente corte dela gennaio.perché nulla è impossibile quando si ama il calcio.@AleDigio89