oppuresono solo due tra i cori dedicati all'iconico calciatoredella gloriosa epoca degli anni '90.che all'unisono, dai tifosi al presidente Gazzoni Frascara, lo reclamava a gran voce con la maglia azzurra. ereiterato per tutto il corso della carriera.- Paramattisi è costruito una bella storia ad alti livelli, vistipartendo incredibilmente. Nato a Salara, in provincia di Rovigo, nel 1968, vivequella fino al 1995, da terzino di fascia che calca i campi di periferia con la maglia delnell'Interregionale e dellain Serie C, e quella, quando rimane senza squadra ed è costretto ad allenarsi con l’una selezione di giocatori disoccupati., prima di esplodere definitivamente.- Infatti il telefono squilla e Lelelo reclama a gran voce per affidargli la fascia sinistra dei felsinei, appena promossi dalla Serie C alla Serie B: sarannoSquadra rivelazione, sia con Renzosia con Carlettovede passare grandi calciatori come, soprattutto, ma ancheIl bilancio è quello di 206 partite: 134 in A, 31 in B, 2 spareggi play off, 21 in Coppa Italia, 11 in Uefa.e la fascia di capitano al braccio.- Ma: dopo diversi gol, soprattutto alle big del campionato come Juve e Inter, il Bologna arriva allae alladuranteParamatti segna il gol del provvisorio vantaggio, anche se alla fine in finale ci vanno i francesi.Lanon se lo fa scappare, richiesto a gran voce da Ancelotti: le presenze non sono molte, maCon il tricolore sul petto, Paramatti torna a Bologna la stagione successiva e chiude la carriera alla Reggiana, in serie C2, Rimarràgrazie anche aitra cui quello messo a referto nel match contro Ronaldo e compagni, che poi consentirà di far vincere alla Vecchia SignoraAppesi gli scarpini al chiodo, apre il sito Unamagliaperlemilia.it grazie al quale mette in vendita divise di giocatori famosi, raccogliendo fondi da devolvere ai terremotati dell’Emilia.Non solo, il figlio Lorenzo, difensore classe ’95, gioca al Timisoara, nella Serie B rumena. Mica male: Quando ancora giocavo mi chiedevo che cosa avrei fatto alla fine della mia carriera: allora ho fondato una società immobiliare e ho fatto investimenti. Oggi mi occupo di questa società".​@AleDigio89