l'inconfondibile attaccante palermitano ha lasciato un segno indelebile nel nostro calcio, nonostante abbia prevalentemente giocato nelle categorie inferiori nel corso della sua carriera, realizzando comunquedalla Terza Categoria regionale alla Serie A. Il leit motiv? I gol, che lo rendonoe la, daldove ha debuttato alche lo ha reso grande, dalalfino alla chiusura all'Un'unica eccezione, ilin Serie B, dal 2007 al 2009, dove ha comunque vissuto alcuni degli anni migliori della sua carriera.- Re Giorgio, soprannome assegnatogli per la, nasce e cresce nel quartiere Kalsa di Palermo, una delle parti più antiche della città, in una famiglia legata a doppio filo con il pallone:Inizia a giocare tardi, a 23 anni, in Terza Categoria, nella squadra del quartiere, poi in Promozione, nel Cinisi, dove segnaprima di passare alale alE' ain Serie C2, che esplode definitivamente: 20 reti in stagione, titolo di capocannoniere e Coppa Italia dilettanti portata a casa.- I tratti di Corona sono inconfondibili:che lo caratterizza per tutta la sua carriera.e gli fa capire di avere una chance nel calcio dei grandissimi, dato chee contribuendo alla, ottenuta dopo quattordici anni. I giallorossi si classificano ultimi in entrambi i successivi campionati di B, anche se nel primo caso vengono ripescati, nei quali Corona segna in tutto 27 gol, nonostante-. Corsi e ricorsi storici, tra il 2003 e il 2006 i tifosi delle Aquile del Sud espongono regolarmente allo stadio Nicola Ceravoloche a distanza di anni risulta incredibilmente premonitore, seppur in tutt'altro contesto, vistoLo stesso, cercando di esorcizzare la paura.“Una scaramanzia, non volevo diventare un personaggio Quando giocavo nel Borgonuovo eravamo impegnati in una trasferta a Belmonte Mezzagno e perdevamo 3 a 1: poi abbiamo vinto 5 a 3, ho fatto tre gol e da allora negli anni capitava di ripetere quel gesto".- Alla bellezza di 32 anni arriva finalmentecon la maglia delnella sua prima e unica stagione nella massima serie italiana,di cui alcuni di importanza fondamentale per la permanenza degli etnei nella categoria, come ad esempiosin da bambino, diventando un emblema di perseveranza, professionalità e spirito di sacrificio e- L'anno dopo è al, in B: con i virgliani sfiora l'ennesima promozione, fermandosi ai playoff. Seguono: con la maglia delle Vespe Corona vince lae realizza il gol del 2-0 all'88' contro l'Atletico Roma nella finale play-off di ritorno giocata allo Stadio Flaminio di Roma, che sancisceCarriera finita? Macché, Re Giorgio è eterno: a 37 anni suonati firma con ilin Serie D, tornando in riva allo Stretto dopo dodici anni, contribuendo alla doppia promozionedei peloritani, con 139 presenze e 56 gol complessivi.L'ultimo atto di quella che più che una carriera pare una favola è: dopo la retrocessione in Promozione nella prima stagione, durante la seconda realizza il gol decisivo per la risalita, celebrando con un primo posto in campionato l'addio allo sport che lo ha reso grande. Ma oggi,E' tornato nella sua Palermo per dedicarsi alla sua famiglia, valuta una carriera da allenatore e si diverte giocando con gli amici in qualche torneo. Con i pantaloncini arrotolati, chiaramente.@AleDigio89