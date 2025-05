Che fine ha fatto? "Re Giorgio" Corona, dai pantaloncini arrotolati e i gol in tutte le categorie allo striscione profezia

LA FAMIGLIA DI CALCIATORI E L'IMPORTANZA DI MARINO - Re Giorgio, soprannome assegnatogli per la capacità di andare in rete con assoluta costanza, nasce e cresce nel quartiere Kalsa di Palermo, una delle parti più antiche della città, in una famiglia legata a doppio filo con il pallone: ha infatti due fratelli, Natale e Micheal, anch'essi calciatori a livello dilettantistico. Inizia a giocare tardi, a 23 anni, in Terza Categoria, nella squadra del quartiere Borgo Nuovo, poi in Promozione, nel Cinisi, dove segna 34 gol in 28 partite, prima di passare al Milazzo, sotto la guida di Pasquale Marino, al Messina e al Tricase. E' a Brindisi, in Serie C2, che esplode definitivamente: 20 reti in stagione, titolo di capocannoniere e Coppa Italia dilettanti portata a casa.