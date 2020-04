de Souza Faria, in arte Romario​, meriterebbe, oppure un romanzo, piuttosto che un semplice articolo: nemmeno uno scrittore dall'abile penna avrebbe saputo infatti tratteggiare così tanti colpi di scena, così tante avventure,che non ha eguali nel mondo del calcio.e miglior giocatore nel 1994 con la maglia del Brasile,a​ per poi intraprendere, appesi gli scarpini al chiodo,nel proprio paese, fino a diventare, è uno dei più beglimai esistita in tutto il panorama sportivo mondiale.dove poi in seguito tornerà ad aiutare economicamente i suoi abitanti, comincia a giocare a calcionella squadra dell'una societàprima di essere ingaggiatodalla squadra juniores dell', allora nella massima serie brasiliana.​ Sin da bambino dimostra di avere tecnica, velocità di esecuzione e fiuto del gol pazzeschi, abbinati alla specializzazione nelle finte di corpo e allain portoghese. Ilclub di Rio, intravede subito in questo ragazzino minuto un potenziale campione e lo acquista, facendolocon il Bacalhau Romario vince due campionati dello stato di Rio ed è per due volte capocannoniere statale.ed è impossibile rimanere insensibili al richiamo del Vecchio Continente:specializzati negli acquisti di giovani dal Brasile, tanto che in seguito riusciranno a prendere anche"O Baixinho" però non è dotato soltanto di classe calcistica, ma anche die die: si rende infatti protagonista dichiedendo, oltre a un milione di dollari alla firma e un milione all'anno, anche case, auto, personale per i suoi immobili e dieci viaggi pagati andata e ritorno per il Brasile.​ In campo però è uno spettacolo per gli occhi dei tifosi: nei cinque anni olandesi vincee portandosi a casa anche due titoli di capocannoniere del torneo. I comportamenti però non sono sempre professionali: dopo aver riportato un infortunio alla caviglia chiede infatti di poter tornare in Brasile a curarsi, mentre in realtà vieneIl PSV decide dunque di cederlo aluna squadra ricca di talento e idee innovative, tanto da essere definito "dream team": il diktat è quello di puntare su, con Romario perfetto interprete delle idee calcistiche del Mago olandese. In blaugrana il brasiliano diventa un giocatore completo, uno degli attaccanti più formidabili della storia del calcio:prototipo di quel tipo di centravanti che dagli anni 90 in poi andrà sempre più affermandosi fino ad arrivare al calcio moderno.nel Clasico vinto per 5-0, arrivando ancheLa seconda stagione invece le cose vanno meno bene, a causa del, poi fortunatamente liberato, e di alcuni infortuni che lo condizionano, anche se la classe è innata: arrivò persino a chiedere due giorni liberi in vista del Carnevale di Rio, ricevendo, che lo avrebbe fatto partire solo se fosse riuscito a realizzare due reti nell'incontro precedente. la risposta fu una doppietta in meno di venti minuti.e: i vedeoro vincono infattie O Baixinho si laurearealizzando uno dei rigori decisivi nella finale di Pasadena contro l'Italia, mentre il Divin Codino sbaglia. Nella nazionale di Parreira è il fiore all'occhiello, assieme a compagni del calibro di. Chiude in bellezza l'annata, aggiudicandosi il, ma decide inspiegabilmente di lasciare il Barcellona per la troppaarriva addirittura ad annunciareprima di accasarsi nei rossoneri, dove rivince campionato e titolo di capocannoniere.- L'anno seguente torna in Spagna, aldove riprende a segnare con costanza, prima di fare ritorno nuovamente in Brasile, a causa dell'arrivo dicon cui non va d'accordo, sulla panchina dei Murcielagos. Si sposa e genera due figli, Moniquinha e Romário de Souza Faria júnior, detto, che intraprende la carriera del padre.: un altro campionato e titolo di capocannoniere col, un campionato la Copa João Havelange, la classifica cannonieri ​per due volte e la Coppa Mercosur ​coldove decide di tornare. Seguono l'esperienza al, squadra degli italiani di Rio, e in Qatar, nell'per raggranellare petroldollari. Altro ritorno in Brasile con titolo di capocannoniere al Vasco, prima dell'esperienza negli USA, aassieme ad alcuni connazionali tra cui l'ex Campione del Mondo Zinho. Si rende poi protagonista di qualcosa di mai visto: tesserato per una squadra australiana e una brasiliana, l'e ildella città di Juiz de Fora nello Stato di Minas Gerais, disputa due campionati diversi contemporaneamente,- Decide infine, a 41 anni compiuti, didove esercitaprima di essere trovatocon il club della sua vita che decide diProva poi due ritorni, tra Brasile e San Marino, prima di diventare allenatore dell', club dell'ex compagno e amico Bebeto. Con la maglia del Brasile, dopo non aver partecipato ai Mondiali del 1998 per i rapporti difficili col ct Zagallo e aver sfiorato quelli del 2002, chiude con 55 reti in 70 partite.​- Già, ma dopo il calcio, che strada intraprende Romario? Quella danaturale per un leader come lui: si candida e viene elettoprima di ricandidarsi e venire elettoSi èdenunciando episodi di corruzione e l'eccesso di denaro pubblico investito nella costruzione degli stadi al posto di scuole, ospedali e trasporti pubblici. Perché il lavoro è cambiato, ma l'uomo no.@AleDigio89