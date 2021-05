anni dopo: è il caso dellacon la gestione del presidente Anielloin panchina. Una stagione non fortunata per i granata campani, retrocessi in cadetteria a giugno poichè alTempi lontani...- La Salernitana si ripresentò nella massima serieconfermando Delio Rossi in panchina, allenatore della promozione con il primo posto raggiunto in B. In rosa spiccava la presenza di, ai Mondiali francesi con ill'estate precedente, e quella di un giovanissimo Gennaropoi campione del Mondo con l'Italia. Non fu una stagione facile: a gennaio il presidente Aliberti esonerò Rossi per sostituirlo con Francescoma durante la conferenza stampa di presentazione si verificò una violenta irruzione dei tifosi che aggredirono fisicamente lo stesso presidente.il Perugia, rivale dei campani, ospitava il Milan di Zaccheroni, ormai ad un passo dallo scudetto, mentre i granata facevano visita al Piacenza già salvo, che però non regalò la partita e impose l'1-1, con l'ultimo gol della carriera di Pietro Vierchowod pareggiato da un rigore di Fresi.proprio tra gli autori dei due gol: nacquero così diversi scontri in campo, poi proseguiti nel tunnel nonostante l'intervento della polizia, conanche seattuale presidente, ha la massima serie come obiettivo.sfortunata ma ricca di emozioni:Danielevive ad Empoli e si è ritirato dal mondo del calcio, anche se ha due figli portieri.Andreapreparatore dei portieri delle giovanili dello Sporting Arno.Alessandroallena l'Olympia Agnonese, squadra molisana di Serie D.Vittoriofa il direttore sportivo, l'ultimo suo incarico è stato a Messina.Salvatorefa il direttore sportivo, l'ultimo suo incarico è stato ad Arezzo.Ciroviceallenatore di Mario Somma a Catanzaro, in Lega Pro.Aleksandar: assistente di Božidar Bandović al Buriram United, società della massima serie thailandese.Lucaviceallenatore di Grassadonia alla Paganese, in Lega Pro.Rigobertex allenatore, nei primi di ottobre del 2016 è stato colpito da un ictus, curato grazie all'intervento del governo del Camerun, che ha provveduto al pagamento di tutte le cure.Drazen: si è ritirato dal mondo del calcio.Giampaologioca ancora, nella della A.S.D. Picciola di Pontecagnano Faiano (SA).Salvatorresi è trasferito a Salerno dove ha realizzato un centro sportivo e una scuola calcio per bambini rientrante nell'Inter GrassRoots Program.Roberto: allena la Virtus Entella, in Serie B.Gennaroallena il Pisa, in Serie B.Carlo: viceallenatore di Breda alla Virtus Entella, in Serie B.Giovanniallena il Floriana, nella massima serie maltese.Raffaeleallena l'Under 15 dell'Udinese, fa l'opinionista televisivo e il podista.Antonino: allenatore attualmente senza panchina.Giacomo: allenatore attualmente senza panchina, possiede una scuola calcio.IghliMarcodirigente del Genoa.Vaclavgioca ancora, nel SV Weitra, in Repubblica Ceca.Michele: viceallenatore di Diego Lopez, al Palermo.Lennart Kristensen: si dedica allo sport giovanile come manager e istruttore.Renatoallena nel settore giovanile dell'Aquila Calcio.Marcodirettore sportivo del Bologna.Emiliotecnico dei Giovanissimi Nazionali della Reggina.Cirotecnico dell'Under 17 della Salernitana.Davidallena la Lupa Roma, in Lega Pro.Vincenzo: allenatore dei Giovanissimi del Margine Coperta.Federicoallenatore della squadra Under 17 del Bari.Delioattualmente svincolatoFrancescoattualmente svincolato.@AleDigio89