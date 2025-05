Che fine ha fatto? Sforza: l'Inter, "Tre uomini e una gamba" e l'incubo depressione

L'IMMORTALITA' DI "TRE UOMINI E UNA GAMBA" - Il periodo nerazzurro segnò fortemente la sua carriera, tanto che Sforza non si riprese più: qualche altra stagione tra Kaiserslautern e Bayern, senza però mai eccellere come agli inizi. Solo in nazionale continuò ad essere protagonista, ma troppo poco per tornare a far parlare di sè. Chiuse la carriera dopo un acceso diverbio con il tecnico del Kaiserslautern Henke, prima di ritirarsi e diventare subito allenatore del Lucerna. Dove non arrivò il pallone, potè però il cinema: è rimasto nella memoria dei tifosi di tutta Italia per essere stato citato nel primo film del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo,"Tre uomini e una gamba". La scena è mitica: i tre si trovano in ospedale a causa di un improvviso malore di Giacomo, che viene ricoverato. Ad un certo punto lo stesso esce dalla stanza per andare in bagno, e indossa una maglia da gioco dell’Inter – per l’occasione usata come pigiama e prestatagli da Aldo – che riporta proprio il nome di Sforza. Giovanni apostrofa Aldo: "Ma dai, pure tu, ma si può andare a dormire con la maglietta di Sforza?". E Aldo: "Eh, quella di Ronaldo era finita". Da applausi. La carriera di allenatore è poi continuata nel club svizzero del Thun, che gli ha concesso anche di disputare la Champions da tecnico. Ma nei nostri cuori Sforza rimarrà sempre legato a "Tre uomini e una gamba": Aldo, Giovanni e Giacomo lo hanno reso immortale, il pallone no.