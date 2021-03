Che fine ha fatto Riccardo Sottil? L'esterno del Cagliari è sparito per infortunio e Leonardo Semplici, nuovo allenatore rossoblù, ne ha parlato così recentemente: "Riccardo starà fermo ancora qualche giorno, mi auguro di poterlo recuperare perché è un giocatore importante anche a partita in corso e ha caratteristiche uniche come il dribbling in questa rosa. Mi auguro di averlo entro 10 giorni".