è questo il mantra che accompagna tutta la carriera di Hristo, fenomeno nato a Plovdiv nel febbraio del 1966. Un calciatore baciato dal talento, un personaggio istrionico partorito da una nazione che fino a quel momento non si era mai distinta particolarmente per quanto concerne il mondo del calcio. Ma come ben si sa, un fulmine non cade mai due volte nello stesso punto.- I genitori Stoichko e Penka, operai bulgari, decidono di chiamarlo come il nonno, Hristo, in onore del profeta del Cristianesimo, anche se in futuro i suoi soprannomi saranno, per l'esultanza con le mani al cielo, o, ovvero "pugile"Riesce però adraggiungendo il grado di maresciallo per mantenersi. Ma sarà solamente con il calcio che riuscirà a mettere su famiglia, grazie aisquadra dell'Armata Rossa dove approda dopo gli esordi tra: si sposa così con Mariana, dalla quale ha due figle, Hristina e Mihaela,si impone grazie al fisico imponente abbinato a una tecnica sopraffina: con il CSKAla prima con 23 reti e, tanto da guadagnarsiProprio nella finale di Coppa rifilae nella sfida di ritorno scende appositamente in campo con, tanto che a fine gara scoppia una furiosa rissa che costringeStoichkov vieneper i qualiin Messico.- Il tempo per lui in Bulgaria è però scaduto: l'alloralo nota in Coppa delle Coppe, dove Stoichkov incontra proprio i blaugrana, se ne innamora e decide di farlo acquistare per l'anno seguent, in tutti i sensi: nella finale di Supercoppa, in seguito all'espulsione del proprio allenatore, iche deve essere medicato, azione che provoca la sua squalifica per sei mesi. Non basta: pedinato giorno e notte dal compagno Bakero, per evitare che si metta nei guai. Tuttavia in campo è un'altra musica:vinto poi l'anno seguente.prima di incrinare i rapporti con CruIjff e decidere di trasferirsi al, per la miseria di, dove diventa sponsor della Parmalat.- A Parma però non sfonda: a causa di alcuni infortuni e delStoichkov diventa laA fine stagione conta: una stagione incolore e sotto le aspettative, che lo spinge a criticare la società e il calcio italiano, prima di essere ceduto nell'estate del 1996.dove dopo aver giocato con Romario si integra alla grande anche con Ronaldo, anche se non si afferma come nella prima esperienza.dopo un breve ritorno in patria al CSKA Sofia e tre esperienze tratrautili più che altro a riempire le tasche, il "Dio" bulgaro appende le scarpette al chiodo.- Un capitolo a parte va però dedicato alledella quale è alfiere e capitano, tanto da condurla al miglior risultato di sempre:con la Bulgaria realizzando sei reti,nelle qualificazioni. Chiude la sua epopea con la maglia bulgara con la bellezza di- Ma cosa fa un monumento del genere quando si ritira dal calcio giocato? Ma certo: prima le giovanili, poi l'assistente tecnico del Barcellona, infine il ct della Bulgaria, sempre con scarsi risultati, come sulla panchina dele su quella dei sudafricani dele su quella del, che prova anche ad acquistare. Nel mentre fonda un istituto di credito ei cui proventi vengono devoluti in beneficenza, e diventaEcco alcune dichiarazioni rilasciate ultimamente sulla propria carriera: "Se non fossi diventato un calciatore, sarei diventato un ladro o un criminale. Ad un certo punto stavo pensando di lasciare il paese senza chiedere l’autorizzazione. Mi sono detto che dovevo andare in un altro paese, prendere un passaporto e giocare lì. Avevo due opzioni: essere un bandito che rubava e commetteva crimini o diventare un calciatore. Ho scelto di diventare un calciatore”.@AleDigio89