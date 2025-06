Che fine ha fatto? Stoichkov, il "Dio bulgaro": dai furti sfiorati al Pallone d'Oro

PUPILLO DI CRUIJFF: LA CHAMPIONS E IL PALLONE D'ORO A BARCELLONA - Il tempo per lui in Bulgaria è però scaduto: l'allora tecnico del Barcellona Johann Cruijff lo nota in Coppa delle Coppe, dove Stoichkov incontra proprio i blaugrana, se ne innamora e decide di farlo acquistare per l'anno seguente. In Spagna il bulgaro ha qualche difficoltà di ambientamento, in tutti i sensi: nella finale di Supercoppa, in seguito all'espulsione del proprio allenatore, interviene con un pestone sull'arbitro, che deve essere medicato, azione che provoca la sua squalifica per sei mesi. Non basta: pedinato giorno e notte dal compagno Bakero, per evitare che si metta nei guai, viene scoperto a rubare nello spogliatoio dei suoi stessi compagni. Tuttavia in campo è un'altra musica: leader tecnico e comportamentale della squadra, segna sempre, tanto da portare il Barcellona in finale di Champions League contro il Milan e sfiorare il Pallone d'Oro, vinto poi l'anno seguente. Vince una Champions e quattro campionati, prima di incrinare i rapporti con CruIjff e decidere di trasferirsi al Parma, per la miseria di 12 miliardi di lire, dove diventa sponsor della Parmalat.