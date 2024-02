Che fine ha fatto Tonali? Novità da Newcastle, i retroscena sulle ultime settimane

(di cui otto mesi commutabili in caso di partecipazione del giocatore ad un percorso terapeutico e ad un programma educativo in Italia composto da 16 impegni)Per l’ex centrocampista del Milanquello di ieri non è stato un giorno come gli altri, in quanto ha segnatoIl giocatore italiano aveva infatti beneficiato della possibilità di rientrare in Italia e al fianco della sua famiglia una volta che pure la Premier League aveva ratificato i termini della sanzione comminata dagli organi della giustizia sportiva italiana per il suo coinvolgimento nell’ultimo caso di calcioscommesse. Nel frattempo, la Football Association sta conducendo una sua indagine per verificare che il ragazzo non abbia effettuato scommesse illecite anche nel periodo della sua nuova esperienza inglese, visto che i fatti che hanno portato allo stop si riferiscono soltanto a quanto avvenuto nel nostro Paese.- Il ritorno di Tonali a Darsley Park, sede del centro sportivo dei Magpies, è stato suggellato con un, perno del centrocampo del Newcastle. Nei mesi scorsi, come si apprende da The Athletic, Tonaliper non perdere il tono muscolare a causa della lunga inattività - l’ultima partita ufficiale disputata risale allo scorso 25 ottobre, in Champions League contro il Borussia Dortmund - con un preparatore personale,- In base alla squalifica comminata dalla Giustizia Italiana (violazione dell’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva, che vieta di scommettere su eventi organizzati da FIGC, Uefa e Fifa), che ha automatica applicazione anche in ambito internazionale e che dunque impedirà al calciatore italiano di partecipare pure ai prossimi Europei con la nostra Nazionale,Ogni evento di natura pubblica, anche se non ufficiale, gli è attualmente precluso. L’ultima apparizione dell’ex Milan era stata in occasione della sfida di Uefa Youth League tra la formazione Under 19 dei Magpies e quella rossonera, in tribuna al fianco del capo dell’area scouting Geoffrey Moncada. Il percorso verso il ritorno alla normalità è solo all’inizio.