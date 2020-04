C'è stato un tempo, nemmeno troppo lontano, in cuino, non durante l'età d'oro di Don, quando le Peacocks dominavano in patria e in Europa, come è rappresentato perfettamente nel film "Il maledetto United", e nemmeno diquando la squadra guidata davinse un clamoroso titolo. Parliamo degli, quando la squadra guidata daiconobbe la gloria di unae una semifinale di Coppa UEFA, dopo aver collezionato un terzo e un quarto posto in Premier League.- Uno dei protagonisti di quell'annata sensazionale,fu proprio il centravanti di origini croate, nato a Melbourne nel 1975 ma di famiglia chiaramente balcanica, tanto da esseredopo un'infanzia serena, lontano dai problemi economici dell'Europa dell'Est, Viduka, dotato di unche gli avrebbe consentito di praticare qualsiasi sport, inizia a giocare a calcio nelle fila deia soli 18 anni, prima di diventare. Nel suo biennio con i Cavalieri vinsedella National Soccer League e per due volte la Johnny Warren Medal, come NSL "Player of the Year" ovverooltre a un titolo nazionale.- Il calcio australiano gli sta palesemente stretto, così decide di tornare in Europa, proprio in Croazia, dove ha lasciato radici e parenti:viene acquistato dalla squadra più importante del campionato, ilin quell'occasioneperché finanziata con il denaro ricevuto per il suo trasferimento in Croazia. Con la maglia dei Modrinazionale, dal 1995 al 1998, realizzando la bellezza diesordendo prima in Coppa Uefa e poi in Champions League.- L'esperienza nel luogo di origine però si concluse in maniera pessima: il presidente croatovenne duramente contestato dalla popolazione, alla vigilia della Guerra dei Balcani.. Poco male perché ilera giù sulle su tracce: ci fu una serie di equivoci tra il club scozzese e quello croato, con il Celtic che annunciò che l'attaccante aveva lasciato la Dinamo permentre la Dinamo si lamentò per il mancato pagamento. Anche oltremanica però la solfa non cambia: 2Anche con la maglia dei verdi ci furono momenti poco edificanti, come quando durante una partita di Coppa di Scozia contro l'InvernessIn ogni caso ormai in Inghilterra si erano accorti di lui.Davidinfatti,fece acquistare Viduka per 6 milioni di sterline: reduce dalle semifinali di Coppa Uefa e dal terzo posto in campionato, riuscì ad arrivare fino alla, prima di essere sconfitto dal Valencia, la prima semifinale europea dal 1975, e si riclassificò quarto in Premier League., con il gol all'89' di Lee Bowyer su errore di Nelson Dida, o il pareggio a San Siro grazie alla rete dello scozzese Dominic Matteo, tanto quanto i tre punti ottenuti all'Olimpico contro la Lazio o la vittoria per 3-0 nei quarti di finale di Champions League contro il Deportivo La Coruna.amico fraterno e connazionale, e Michael Bridges, ma anche con Alan Smith e Robbie Keane, tanto da diventarepurtroppo però. Il club è costretto a vendere i propri gioielli eper Viduka le sirene sono italiane e arrivano da Milano, sponda rossonera. A rivelarlo sarà lui stesso, che chiese 43 milioni di euro.e grazie a questo l'operazione entrò in una fase avanzata.t",- Tuttavia l'australiano non cambia campionato e, dopo unache non si concretizza, accetta il trasferimento al, non prima di averstorica prima volta per i Socceroos poi eliminati dall'Italia: il primo anno fu sensazionale, nonostante qualche infortunio. Subito in doppia cifra, condusse il Boro alladiventando primatista di reti con la maglia rossa nelle competizioni calcistiche europee. Dopo un'altra buona stagione, nonostante le proteste del tecnico Southgate, si trasferisce al​primo acquisto del tecnico Sam Allardyce: insieme a Owen e Martins forma un tridente di tutto rispetto, ma gli infortuni iniziano ad accumularsi e ad impedirgli di giocare con continuità.- E' il canto del cigno: Viduka rientra in patria elavorando come. Negli ultimi giorni però ESPN ha ritrovato l'ex attaccante australiano, dieci anni dopo,, in Croazia: "È bello fare qualcosa di diverso. Fai un caffè cattivo, lo butti via. Tuttavia, provo a fare il miglior caffè possibile. Penso di essere diventato abbastanza bravo. Ovviamente non è la stessa pressione di quando ero calciatore, ma sorprende l'effetto che fa nei clienti un servizio sbagliato. Alla gente importa solamente del proprio caffè. Sono sempre stato al centro dei riflettori, ora la mia unica pressione è quella di fare un buon caffè per i clienti".@AleDigio89