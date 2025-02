Che fine ha fatto? Zampagna, il bomber dal cuore operaio tra i quadri elettrici e la tabaccheria

DAL GOL PIU' BELLO ALLA PIAZZA - Dopo due anni e sedici gol, passa all’Atalanta, una seconda casa per chi tifa Ternana, visto che le due società sono gemellate: Zampagna contribuisce a far tornare in Serie A i bergamaschi, e nella massima serie mette a segno, tra le tante altre, anche due splendide reti in rovesciata, una contro la Roma e un’altra contro la Fiorentina, che gli vale il premio AIC Oscar del calcio per il miglior gol del 2007. Dopo una parentesi a Vicenza, nel 2010 passa al Sassuolo; durante una trasferta, duecento tifosi dell’Atalanta bloccano il pullman della squadra emiliana e improvvisano una festa in mezzo alla strada per il loro ex bomber. A fine stagione lascia il grande calcio e si tessera per l’ASD Comunista “Primidellastrada” di Terni e scende in piazza per protestare contro gli esuberi alle Acciaierie Ternane, di proprietà della Thyssen.