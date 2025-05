Che frittata dell'Ajax! La squadra di Farioli pareggia in 11 vs 10, sorpasso del Psv che ora ha il match point

Quando manca un solo turno alla fine del campionato olandese,che pure, solo poche settimane fa, poteva fregiarsi di unsui rivali. La squadra diperò è entrata insul rettilineo finale e ha buttato all'aria tutto il lavoro fatto in una stagione dominata ma che ora rischia di tramutarsi in unImpegnati sul campo del, i Lancieri si sono fatti raggiungere sulUn nuovo passo falso che significa sorpasso perché nel frattempo il Psv si sbarazzava con un agileA 90' minuti dalla fine è ora la squadra diad avere i favori del pronostico per un titolo inatteso e che sembrava ormai sfumato:Si deciderà tutto domenica quando il Psv se la vedrà con lo, mentre l'Ajax affronterà il più temibile

Opposto il cammino nelle ultime settimane delle due rivali. Dopo gran parte di stagione da lepre,Sonola squadra di, vicinissima a quello che poteva essere il primo campionato olandese vinto da un allenatore italiano, ha incassato un 4 a 0 in casa, un 3 a 0 casalingo con ile due pareggi conche hanno dato il semaforo verde al Psv.e compagni invece sono arrivati sulle ali dell'entusiasmo sul finale. Dopo la sconfitta contro l'Ajax del 30 marzo - finita 2 a 0 per i Lancieri - hanno inanellatoOra l'ultimo passo da fare per far tramontare il sogno di Farioli e festeggiare